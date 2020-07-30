Горячую еду посчитали опасной для здоровья

"Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы", – рассказал радио Sputnik врач.

"Если вы кладете в рот ложку еды или делаете глоток горячей воды и при этом в полости рта вам горячо, то лучше остудить такую еду. Слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоев. Она более устойчивая, более грубая. Слизистая оболочка, которая дальше в пищеводе и желудке, однослойная и более чувствительная к повреждениям. Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры. Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же", – отметил врач гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.