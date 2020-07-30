Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575138573.html
Горячую еду посчитали опасной для здоровья
Человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, но может к ней адаптироваться. Почему такая адаптация вредна, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:05
здоровье - общество
еда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_0:110:3071:1837_1400x0_80_0_0_db16c17b6c71844a11e2b483df51d1bd.jpg
https://rsport.ria.ru/20200727/1574998093.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_0:110:3071:1837_1400x0_80_0_0_db16c17b6c71844a11e2b483df51d1bd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_f907505870051ebcbdf42b950eae2307.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_523:0:2571:2048_1400x0_80_0_0_9dbcdb1d830706fded0d943a54bb24f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, еда, общество

Горячую еду посчитали опасной для здоровья

02:05 30.07.2020
7863
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, но может к ней адаптироваться. Почему такая адаптация вредна, рассказал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Идеальной можно считать комнатную температуру пищи. Но существует устойчивое мнение, что горячая еда полезней и лучше, на самом деле это не так, скорее наоборот, объясняет гастроэнтеролог Сергей Вялов. Надо различать теплую и горячую еду. Если первая действительно может сделать некоторые блюда более питательными и полезными, то вторая может довести человека до язвы желудка.

"Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы", – рассказал радио Sputnik врач.

Специально изменять и контролировать температуру пищи, чтобы избежать неприятных последствий, не надо. Организм с оценкой угрозы может справиться сам, надо только к нему прислушаться, советует Сергей Вялов.
"Если вы кладете в рот ложку еды или делаете глоток горячей воды и при этом в полости рта вам горячо, то лучше остудить такую еду. Слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоев. Она более устойчивая, более грубая. Слизистая оболочка, которая дальше в пищеводе и желудке, однослойная и более чувствительная к повреждениям. Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры. Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же", – отметил врач гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.
Жареный картофель с грибами и томатами черри
27 июля, 16:50ЗОЖ
Онколог назвала популярный продукт, улучшающий пищеварение
536127330
Обсудить 3
Здоровье - ОбществоЕдаОбщество
Рекомендуем
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки Яндекс.Станция
Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Военнослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
В Киеве пообещали "ответ" в "неожиданных местах" на учения "Кавказ-2020"
Арбузный коктейль
Названы самые опасные алкогольные коктейли
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Беспроводной алкотестер
В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев заявил о грузинских провокаторах на митингах в Хабаровске
Ливия
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток — 2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Один доллар
Названа новая угроза для экономики США
Автомобиль Прокуратуры России
Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния