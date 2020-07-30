https://ria.ru/20200730/1575138547.html
СМИ: в Аризоне начали расследование из-за замедления работы старых iPhone
Американский штат Аризона ведет расследование против Apple с целью выяснить, является ли замедление компанией работы старых iPhone нарушением законодательства о РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:04
2020-07-30T02:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple, аризона, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Американский штат Аризона
ведет расследование против Apple
с целью выяснить, является ли замедление компанией работы старых iPhone
нарушением законодательства о недобросовестной торговой практике, сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Агентство отмечает, что речь идет о расследовании, которое продолжается по крайней мере с октября 2018 года и в котором принимают участие сразу несколько штатов. Сообщается, что следователи запросили у Apple данные о "неожиданных отключениях" смартфонов и о замедлении их работы.
Ранее в этом году Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов с целью урегулировать иск, поводом для которого стало то, что компания замедляет работу старых моделей iPhone. Как передавало агентство Рейтер, ряд пользователей iPhone заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения Apple. Они отметили, что это ввело их в заблуждение, создав впечатление, что используемые телефоны "близки к концу жизненного цикла". В свою очередь Apple ранее связала замедление старых моделей смартфонов с такими факторами, как перепады температур.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.