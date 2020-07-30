СМИ: в Аризоне начали расследование из-за замедления работы старых iPhone

Агентство отмечает, что речь идет о расследовании, которое продолжается по крайней мере с октября 2018 года и в котором принимают участие сразу несколько штатов. Сообщается, что следователи запросили у Apple данные о "неожиданных отключениях" смартфонов и о замедлении их работы.

Ранее в этом году Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов с целью урегулировать иск, поводом для которого стало то, что компания замедляет работу старых моделей iPhone. Как передавало агентство Рейтер, ряд пользователей iPhone заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения Apple. Они отметили, что это ввело их в заблуждение, создав впечатление, что используемые телефоны "близки к концу жизненного цикла". В свою очередь Apple ранее связала замедление старых моделей смартфонов с такими факторами, как перепады температур.