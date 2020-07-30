Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".

Ранее белорусские СМИ передали со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", а также об еще одном задержанном на юге республики. Все они, как утверждается, являются гражданами России. При этом, согласно сообщениям, ранее была получена информация о приезде в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

"Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь

Дипломатические процедуры

При этом посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева пока не приглашали в МИД республики в связи с ситуацией с задержанием россиян.

Нашивки, медальоны и паспорта

Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по кадрам, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины.

В сюжете телеканала были запечатлены нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных, на некоторых в качестве места рождения указана Украина и Украинская ССР, а также фотографии задержанных и кадры помещения их в автозак.

Оперативное прикрытие границы

Как сообщил по итогам заседания Совбеза Белоруссии телеканал ОНТ, погранкомитет республики после задержания россиян усилит оперативное прикрытие государственной границы.

"В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", — сказал госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

Реакция российских сенаторов и депутатов

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что у России никогда не было и не могло быть планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев призвал Москву и Минск сотрудничать в сложившейся обстановке. Он считает, что российское посольство в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации.