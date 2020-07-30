Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575138400.html
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:25
задержание россиян под минском
россия
алексей кондратьев
леонид калашников
александр лукашенко
госдума рф
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://ria.ru/20200729/1575117388.html
https://ria.ru/20200729/1575110874.html
https://ria.ru/20200729/1575136301.html
https://ria.ru/20200729/1575134130.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575132940.html
А за че задержали то?Или так по беспределу?
116
Отказались драники есть в ресторане, )))
62
25
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_58:0:2789:2048_1400x0_80_0_0_6f447a84f4cb981aad18060cf79dbe1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_399:0:2447:2048_1400x0_80_0_0_d9d99ee078a0a63fbb9744b0a01baaf9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, россия, алексей кондратьев, леонид калашников, александр лукашенко, госдума рф, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, в мире

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

01:47 30.07.2020 (обновлено: 13:25 30.07.2020)
612526
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
Ранее белорусские СМИ передали со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании под Минском "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", а также об еще одном задержанном на юге республики. Все они, как утверждается, являются гражданами России. При этом, согласно сообщениям, ранее была получена информация о приезде в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
"Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Кадры задержания предположительно 32 русских членов ЧВК Вагнер в Белоруссии
Вчера, 16:15
Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"

Дипломатические процедуры

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
При этом посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева пока не приглашали в МИД республики в связи с ситуацией с задержанием россиян.
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушителя
Вчера, 15:00
Эксперт прокомментировал задержание "боевиков ЧВК" под Минском

Нашивки, медальоны и паспорта

Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по кадрам, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины.
В сюжете телеканала были запечатлены нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных, на некоторых в качестве места рождения указана Украина и Украинская ССР, а также фотографии задержанных и кадры помещения их в автозак.
Акция протеста в Минске
Вчера, 23:07Распространение нового коронавируса
Протесты в Минске инициировались из-за рубежа, заявили в МВД БелоруссииВласти Белорусии заявили об управлении протестами

Оперативное прикрытие границы

Как сообщил по итогам заседания Совбеза Белоруссии телеканал ОНТ, погранкомитет республики после задержания россиян усилит оперативное прикрытие государственной границы.
"В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", — сказал госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Вчера, 21:21
Белоруссия усилит меры безопасности во время массовых мероприятий

Реакция российских сенаторов и депутатов

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что у России никогда не было и не могло быть планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии.
Сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев призвал Москву и Минск сотрудничать в сложившейся обстановке. Он считает, что российское посольство в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации.
В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия всегда поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Вчера, 20:48
В срочном порядке. ЦИК Белоруссии созвал кандидатов на пост главы страны
8437161012112
Обсудить 25
Задержание россиян под МинскомРоссияАлексей КондратьевЛеонид КалашниковАлександр ЛукашенкоГосдума РФГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А за че задержали то?Или так по беспределу?
30 июля, 02:10
Vitamin Zuev
87540020
Отказались драники есть в ресторане, )))
30 июля, 05:21
игорь учуватов
18391013
Рекомендуем
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Рэпер Энди Картрайт
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Задержание россиян под Минском
Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян
Автомобиль Прокуратуры России
Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Президент США Дональд Трамп
Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния