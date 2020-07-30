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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии число случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 70 тысяч, превысив 2,5 миллиона, сообщает министерство... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона

01:40 30.07.2020 (обновлено: 02:49 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 70 тысяч, превысив 2,5 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 69 074 новых случая заболевания и 1595 летальных исходов. Ранее в Twitter бразильского минздрава появилась информация о суточном приросте заразившихся в 70 074 тысячи. Позднее ведомство скорректировало данную цифру, снизив ее на одну тысячу.
За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 552 265 случаев заражения, 90 134 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели более 1,7 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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