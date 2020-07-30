В Бразилии число случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 69 074 новых случая заболевания и 1595 летальных исходов. Ранее в Twitter бразильского минздрава появилась информация о суточном приросте заразившихся в 70 074 тысячи. Позднее ведомство скорректировало данную цифру, снизив ее на одну тысячу.