США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР, несмотря на разногласия

"Надеюсь, что китайцы решат, что их обязательства в соответствии с первой фазой торговой сделки следует соблюдать. Они говорят, что будут (соблюдать). Подождем и посмотрим, выполнят ли они эти обязательства", - сказал Помпео в интервью, текст которого распространил госдепартамент.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "cправедливому" знаменателю.