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США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР, несмотря на разногласия
США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР, несмотря на разногласия, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:26
майк помпео
китай
сша
экономика
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РИА Новости
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353
60
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60
майк помпео, китай, сша, экономика

США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР, несмотря на разногласия

01:26 30.07.2020
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© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР, несмотря на разногласия, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Надеюсь, что китайцы решат, что их обязательства в соответствии с первой фазой торговой сделки следует соблюдать. Они говорят, что будут (соблюдать). Подождем и посмотрим, выполнят ли они эти обязательства", - сказал Помпео в интервью, текст которого распространил госдепартамент.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "cправедливому" знаменателю.
Официальные Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.
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