В России за сутки потушили 60 природных пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29 июля в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 7883 гектаров", - говорится в сообщении.

К 00.00 29 июля на территории РФ действовали 104 лесных пожара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовали три пожара на площади 57,2 тысячи гектаров. Также 23 пожара на площади 6,5 тысячи гектаров зафиксированы в ХМАО.