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В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 60 природных пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:17
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 60 природных пожаров

01:17 30.07.2020
1051
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 60 природных пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29 июля в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 7883 гектаров", - говорится в сообщении.
К 00.00 29 июля на территории РФ действовали 104 лесных пожара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовали три пожара на площади 57,2 тысячи гектаров. Также 23 пожара на площади 6,5 тысячи гектаров зафиксированы в ХМАО.
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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