В США сенаторы предложили отказывать в визах обвиненным в шпионаже лицам

"Законопроект "О защите Америки от шпионов" внесет изменения в закон об иммиграции и гражданстве, гарантировав, что прошлая, настоящая и будущая шпионская деятельность, а также деятельность по передаче технологий делает въезд в Соединенные Штаты недопустимым", - говорится в заявлении.