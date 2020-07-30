В США сенаторы предложили отказывать в визах обвиненным в шпионаже лицам

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий отказ в предоставлении виз лицам, высланным из США из-за обвинений в шпионаже, сообщил офис сенатора Марко Рубио.
Законопроект под названием "О защите Америки от шпионов" представили сам Рубио и другие сенаторы-республиканцы - Тед Круз, Том Тиллис и Келли Леффлер. Документ направлен на то, чтобы позволить госдепартаменту отказывать в визах лицам, которые, по мнению Вашингтона, совершали акты шпионажа или кражи интеллектуальной собственности против Соединенных Штатов.
В заявлении на сайте офиса сенатора говорится, что, согласно действующему законодательству США, "у высланных из страны шпионов Коммунистической партии Китая есть возможность немедленно вновь подать заявление на получение визы".
"Законопроект "О защите Америки от шпионов" внесет изменения в закон об иммиграции и гражданстве, гарантировав, что прошлая, настоящая и будущая шпионская деятельность, а также деятельность по передаче технологий делает въезд в Соединенные Штаты недопустимым", - говорится в заявлении.
Отмечается, что при необходимости госдепартамент сможет отказаться от этих ограничений и предоставить визу - например, в целях выполнения обязательств США в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию Пекин полностью возложил на Вашингтон.
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