Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575138142.html
В США сенаторы предложили отказывать в визах обвиненным в шпионаже лицам
Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий отказ в предоставлении виз лицам, высланным из США из-за обвинений в шпионаже, сообщил офис... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:16
марко рубио
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1400x0_80_0_0_d7170111a7e161bdada8459ac2acaa7c.jpg
https://ria.ru/20200727/1574985528.html
https://ria.ru/20200720/1574574570.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1400x0_80_0_0_d7170111a7e161bdada8459ac2acaa7c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_409:0:2489:1560_1400x0_80_0_0_b1e1fa5bf89449fdcaeb147449c586cc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_669:0:2229:1560_1400x0_80_0_0_1b07ff407c05d9c11a3f95dc17e2bfd6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марко рубио, сша, в мире

В США сенаторы предложили отказывать в визах обвиненным в шпионаже лицам

01:16 30.07.2020
1402
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий отказ в предоставлении виз лицам, высланным из США из-за обвинений в шпионаже, сообщил офис сенатора Марко Рубио.
Законопроект под названием "О защите Америки от шпионов" представили сам Рубио и другие сенаторы-республиканцы - Тед Круз, Том Тиллис и Келли Леффлер. Документ направлен на то, чтобы позволить госдепартаменту отказывать в визах лицам, которые, по мнению Вашингтона, совершали акты шпионажа или кражи интеллектуальной собственности против Соединенных Штатов.
В заявлении на сайте офиса сенатора говорится, что, согласно действующему законодательству США, "у высланных из страны шпионов Коммунистической партии Китая есть возможность немедленно вновь подать заявление на получение визы".
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде
27 июля, 14:33
Суд уточнил, что Цуркан ограничили срок ознакомления с делом о шпионаже
"Законопроект "О защите Америки от шпионов" внесет изменения в закон об иммиграции и гражданстве, гарантировав, что прошлая, настоящая и будущая шпионская деятельность, а также деятельность по передаче технологий делает въезд в Соединенные Штаты недопустимым", - говорится в заявлении.
Отмечается, что при необходимости госдепартамент сможет отказаться от этих ограничений и предоставить визу - например, в целях выполнения обязательств США в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию Пекин полностью возложил на Вашингтон.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
20 июля, 07:32
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
5110002
Обсудить 1
Марко РубиоСШАВ мире
Рекомендуем
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Закрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
США потребуют сократить число китайских дипломатов в стране, сообщили СМИ
Турецкий фрегат TCG Barbaros в Одессе
Греция считает недопустимым нахождение турецкого судна в ИЭЗ Кипра
Никос Дендиас во время встречи с Исраэлем Кацем в Греции
Глава МИД Греции обвинил Турцию в экспансионизме и османских стремлениях
Заседание парламента Южной Кореи
Бывший депутат парламента Южной Кореи возглавил разведку страны
Отель в Анталье
Турция может приостановить геологоразведку в Средиземном море
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР, несмотря на разногласия
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Международная космическая станция
Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС
Ливия
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана обвинил Израиль в дестабилизации на южных границах
Полиция Колумбии
В Колумбии задержали племянника главаря наркокартеля "Клан Залива"
Коробки с телефонами iPhone
СМИ: в Аризоне начали расследование из-за замедления работы старых iPhone
Американская актриса и модель Меган Фокс и американский рэпер Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)
Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток — 2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния