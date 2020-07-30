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Вильфанд назвал регионы с наибольшими температурными аномалиями
Жителей Урала в ближайшие пять дней ждет повышение температуры до 5 градусов выше климатической нормы, а жителей севера Западной Сибири - на 8-10 градусов выше... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:07
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд назвал регионы с наибольшими температурными аномалиями

01:07 30.07.2020
1910
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Нина Зотина
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жителей Урала в ближайшие пять дней ждет повышение температуры до 5 градусов выше климатической нормы, а жителей севера Западной Сибири - на 8-10 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Если взять в целом грядущую пятидневку на европейской территории, будет чуть ниже нормы, а в отдельных регионах ниже на два градуса. На Урале будет сначала понижение, потом опять повышение температуры: на 3-5 градусов выше нормы, а на остальной азиатской территории около нормы. Исключение - север Западной Сибири, Ямал. Там будет на 8-10 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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