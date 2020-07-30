Вильфанд назвал регионы с наибольшими температурными аномалиями

"Если взять в целом грядущую пятидневку на европейской территории, будет чуть ниже нормы, а в отдельных регионах ниже на два градуса. На Урале будет сначала понижение, потом опять повышение температуры: на 3-5 градусов выше нормы, а на остальной азиатской территории около нормы. Исключение - север Западной Сибири, Ямал. Там будет на 8-10 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.