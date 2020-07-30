https://ria.ru/20200730/1575137907.html
Вильфанд назвал регионы с наибольшими температурными аномалиями
Жителей Урала в ближайшие пять дней ждет повышение температуры до 5 градусов выше климатической нормы, а жителей севера Западной Сибири - на 8-10 градусов выше... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:07
2020-07-30T01:07
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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https://ria.ru/20200730/1575137490.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество