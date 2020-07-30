https://ria.ru/20200730/1575137739.html
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Телеведущая Регина Тодоренко стала ведущей рубрики о путешествиях на одной из украинских радиостанций. Об этом пишет журнал Viva. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:48
2020-07-30T12:42
россия
регина тодоренко
шоу-бизнес
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576053_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_7be92357d93d2253f8820c8e3bf2d732.jpg
https://ria.ru/20200520/1571703907.html
Dialint62
Скатертью дорога! Но в отношении женщин она была права. Общество сейчас просто такое: правда никому не нужна. Есть тренды, зачастую полностью абсурдные. Как у нас в канаде учат детей в школах, что гомосексуализм это очень хорошо и каждый должен попробовать хоть раз. И если ты этому тренду не следуешь (в России наверное свои какие-то есть) , то получаешь полную абстракцию и как минимум вылет с работы, а максимум - уголовное дело.
242
Толя Фимов
Как одна фраза меняет жизнь человека!
105
47
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576053_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_7be92357d93d2253f8820c8e3bf2d732.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576053_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_c2abbfa1c50a72a036fdf77c033c2530.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576053_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_83115756389a25c5ec465af993cff3c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, регина тодоренко, шоу-бизнес, украина
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Телеведущая Регина Тодоренко
стала ведущей рубрики о путешествиях на одной из украинских
радиостанций. Об этом пишет журнал Viva
.
"Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке", — приводится комментарий Тодоренко.
По словам телеведущей, работа на радио — новый опыт для нее. "Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру", — отметила она.
Ранее Тодоренко была ведущей передачи о поездках за рубеж "Орел и решка".
Телеведущая оказалась в центре скандала в России после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Эти слова вызвали волну негодования в интернете, позднее Тодоренко извинилась и попыталась объяснить свои слова. Несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество с Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".