Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Регина Тодоренко стала ведущей рубрики о путешествиях на одной из украинских радиостанций. Об этом пишет журнал Viva

"Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке", — приводится комментарий Тодоренко.

По словам телеведущей, работа на радио — новый опыт для нее. "Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру", — отметила она.

Ранее Тодоренко была ведущей передачи о поездках за рубеж "Орел и решка".