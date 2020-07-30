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Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Телеведущая Регина Тодоренко стала ведущей рубрики о путешествиях на одной из украинских радиостанций. Об этом пишет журнал Viva. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:42
россия
регина тодоренко
шоу-бизнес
украина
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Скатертью дорога! Но в отношении женщин она была права. Общество сейчас просто такое: правда никому не нужна. Есть тренды, зачастую полностью абсурдные. Как у нас в канаде учат детей в школах, что гомосексуализм это очень хорошо и каждый должен попробовать хоть раз. И если ты этому тренду не следуешь (в России наверное свои какие-то есть) , то получаешь полную абстракцию и как минимум вылет с работы, а максимум - уголовное дело.
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россия
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, регина тодоренко, шоу-бизнес, украина

Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России

00:48 30.07.2020 (обновлено: 12:42 30.07.2020)
109231
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРегина Тодоренко
Регина Тодоренко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Регина Тодоренко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко стала ведущей рубрики о путешествиях на одной из украинских радиостанций. Об этом пишет журнал Viva.
"Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке", — приводится комментарий Тодоренко.
По словам телеведущей, работа на радио — новый опыт для нее. "Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру", — отметила она.
Ранее Тодоренко была ведущей передачи о поездках за рубеж "Орел и решка".
Телеведущая оказалась в центре скандала в России после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Эти слова вызвали волну негодования в интернете, позднее Тодоренко извинилась и попыталась объяснить свои слова. Несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество с Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".
Телеведущая Регина Тодоренко
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Обсудить 47
РоссияРегина ТодоренкоШоу-бизнесУкраина
Популярные комментарии
Скатертью дорога! Но в отношении женщин она была права. Общество сейчас просто такое: правда никому не нужна. Есть тренды, зачастую полностью абсурдные. Как у нас в канаде учат детей в школах, что гомосексуализм это очень хорошо и каждый должен попробовать хоть раз. И если ты этому тренду не следуешь (в России наверное свои какие-то есть) , то получаешь полную абстракцию и как минимум вылет с работы, а максимум - уголовное дело.
30 июля, 02:44
DDialint62
1817911232
Как одна фраза меняет жизнь человека!
30 июля, 01:01
ТФТоля Фимов
811111002
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