https://ria.ru/20200730/1575137490.html
Вильфанд назвал регион, где ожидаются первые заморозки
Первые в России заморозки после летнего периода прогнозируются в Магаданской области в ночь на 1 августа, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:31
2020-07-30T00:31
роман вильфанд
гидрометцентр
магаданская область
общество
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https://ria.ru/20200730/1575137230.html
1
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1400x0_80_0_0_f8539072e69a2089d042c0cba3caf81b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, магаданская область, общество