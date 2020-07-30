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Вильфанд назвал регион, где ожидаются первые заморозки
Первые в России заморозки после летнего периода прогнозируются в Магаданской области в ночь на 1 августа, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:31
роман вильфанд
гидрометцентр
магаданская область
общество
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магаданская область
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
роман вильфанд, гидрометцентр, магаданская область, общество

Вильфанд назвал регион, где ожидаются первые заморозки

00:31 30.07.2020
1048
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Нина Зотина
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первые в России заморозки после летнего периода прогнозируются в Магаданской области в ночь на 1 августа, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до -1 градуса", - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд
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Роман ВильфандГидрометцентрМагаданская областьОбщество
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