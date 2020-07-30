Трамп заявил, что облегчил экспорт нефти в Мексику

"Через несколько минут я подпишу четыре важных разрешения, одобрив жизненно важную трубопроводную и железнодорожную инфраструктуру на границе нашей страны... в том числе два разрешения, позволяющие экспорт техасской нефти-сырца в Мексику", - сказал Трамп, чье выступление в Техасе транслировал Белый дом.

Белый дом пока что не обнародовал содержание документов. При этом Белый дом опубликовал справку, в которой приписывает себе и заслуги в нефтедобыче, которая в 2019 году была на исторически рекордном уровне и на 38% выше, чем в 2016 году. Белый дом при этом умолчал о глубоком кризисе нефтяной индустрии в 2020 году из-за пандемии коронавируса и падения цен.