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Трамп заявил, что облегчил экспорт нефти в Мексику
Президент США Дональд Трамп подписал документы, которые, по его словам, облегчают экспорт американской нефти в Мексику. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:20
дональд трамп
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дональд трамп, мексика, сша, в мире

Трамп заявил, что облегчил экспорт нефти в Мексику

00:20 30.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал документы, которые, по его словам, облегчают экспорт американской нефти в Мексику.
"Через несколько минут я подпишу четыре важных разрешения, одобрив жизненно важную трубопроводную и железнодорожную инфраструктуру на границе нашей страны... в том числе два разрешения, позволяющие экспорт техасской нефти-сырца в Мексику", - сказал Трамп, чье выступление в Техасе транслировал Белый дом.
Белый дом пока что не обнародовал содержание документов. При этом Белый дом опубликовал справку, в которой приписывает себе и заслуги в нефтедобыче, которая в 2019 году была на исторически рекордном уровне и на 38% выше, чем в 2016 году. Белый дом при этом умолчал о глубоком кризисе нефтяной индустрии в 2020 году из-за пандемии коронавируса и падения цен.
Белый дом заявляет также, что это не сказалось на экологии.
"Качество воздуха в наше стране улучшилось за последние 50 лет на 77%, в том числе на 7% при президенте Трампе", - говорится в заявлении Белого дома.
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Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
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