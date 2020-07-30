На сайте Минобороны открыли раздел к 90-летнему юбилею ВДВ

"Посетители раздела, посвященного 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, смогут ознакомиться с историческими документами из истории ВДВ, предоставленными Центральным архивом Минобороны РФ и рассказывающими об участии десантников в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны, а также об истории, развитии и сегодняшнем дне войск", - говорится в сообщении.