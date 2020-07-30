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На сайте Минобороны открыли раздел к 90-летнему юбилею ВДВ
Минобороны России на своем интернет-портале открыло новый мультимедийный раздел, посвященный 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, говорится в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:18
россия
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

На сайте Минобороны открыли раздел к 90-летнему юбилею ВДВ

00:18 30.07.2020
1082
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаг ВДВ
Флаг ВДВ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России на своем интернет-портале открыло новый мультимедийный раздел, посвященный 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Посетители раздела, посвященного 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, смогут ознакомиться с историческими документами из истории ВДВ, предоставленными Центральным архивом Минобороны РФ и рассказывающими об участии десантников в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны, а также об истории, развитии и сегодняшнем дне войск", - говорится в сообщении.
В разделе представлено положение о главном управлении Воздушно-десантных войск Красной Армии от июня 1941 года, с правками Иосифа Сталина, в котором определялись основные задачи и структура нового управления.
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"Также представлены копии архивных документов с перечнем воздушно-десантных корпусов, журнал боевых действий Воздушно-десантных войск Красной Армии за 1941-1944 годы, боевая характеристика на командира 49-го гвардейской стрелковой дивизии полковника Василия Маргелова, в последствии самого почитаемого командующего Воздушно-десантными войсками", - сообщают в Минобороны.
Кроме того, в открывшемся разделе размещены материалы, посвященные всем 19 командующим Воздушно-десантными войсками, Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени генерала армии В.Ф. Маргелова, довузовским образовательным организациям Воздушно-десантных войск, а также праздничным мероприятиям, запланированным в Москве в честь 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.
Кроме версии на русском языке, запущены версии на английском, французском и испанском языках.
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РоссияВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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