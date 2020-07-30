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СП рассказала о принимаемых мерах по улучшению жилищных условий инвалидов
Принимаемые в России меры по улучшению жилищных условий инвалидов недостаточны, и при текущих объемах финансирования ликвидация очереди на господдержку займет... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:32
россия
счетная палата рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, счетная палата рф, общество

СП рассказала о принимаемых мерах по улучшению жилищных условий инвалидов

00:32 30.07.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовИнвалид
Инвалид
© РИА Новости / Константин Чалабов
Инвалид. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Принимаемые в России меры по улучшению жилищных условий инвалидов недостаточны, и при текущих объемах финансирования ликвидация очереди на господдержку займет более 20 лет, говорится в отчете Счетной палаты.
Отмечается, что для тех, кто встал в очередь до 2005 года и еще не получил жилье, проблема не решена уже в течение 15 лет. На начало текущего года в очереди на получение господдержки оставались свыше 42 тысяч человек. Не лучше обстоят дела и с теми, кто встал на учет после 2005 года. На сегодняшний день в органах местного самоуправления на жилищном учете состоят около 2,5 миллиона малоимущих граждан, из них инвалидов порядка 63 тысяч человек.
"Темпы предоставления господдержки на улучшение жилищных условий настолько низкие, что зачастую инвалиды просто не успевают реализовать свое жилищное право. Количество снятых с учета инвалидов по различным основаниям значительно превышает количество граждан, получивших господдержку. Так, в 2018 году господдержку получили 3% очередников, а утратили право на улучшение жилья около 25%, в 2019 году это соотношение составило 6% и 12%", - констатировала аудитор Светлана Орлова.
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Основная проблема – недостаточность финансовых ресурсов, указывает СП. С 2014 года в среднем потребность регионов в средствах федерального бюджета удовлетворялась на эти нужды на 5%, это позволяло обеспечивать в течение года от 3% до 6% общего числа очередников. "Здесь мы имеем еще один недофинансированный федеральный мандат. При условии сохранения тенденции выделения финансовых ресурсов в таких же объемах на полную ликвидацию очереди потребуется свыше 20 лет", – отметила аудитор.
В то же время даже получение гражданами соцвыплат не гарантирует улучшения их жилищных условий из-за нехватки соответствующего потребностям инвалидов жилья и размера соцвыплаты (в 2019 году в среднем 734 тысячи рублей), добавляет СП.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев сообщил, что ведомство полностью поддерживает выводы Счетной палаты. "Со своей стороны мы принимаем все меры для того, чтобы данную категорию граждан в целом обеспечить до 2024 года", - приводятся его слова в сообщении.
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РоссияСчетная палата РФОбщество
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