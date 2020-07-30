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Египетские страсти. Ученые раскрыли загадочные смерти времен фараонов
"Тайна кричащей мумии раскрыта!" — эта сенсация облетела мировые СМИ. Ученые сделали, казалось бы, невозможное: установили причину смерти, случившейся три... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:00
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Египетские страсти. Ученые раскрыли загадочные смерти времен фараонов

08:00 30.07.2020
12202
© Фото : страница профессора Захи Хавасса в сети FacebookМумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахри во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахри во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
© Фото : страница профессора Захи Хавасса в сети Facebook
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахри во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. "Тайна кричащей мумии раскрыта!" — эта сенсация облетела мировые СМИ. Ученые сделали, казалось бы, невозможное: установили причину смерти, случившейся три тысячи лет назад. От чего погибали в Древнем Египте — в материале РИА Новости.

Убийство во дворце

В 1115 году до нашей эры в гареме Рамзеса III разыгралась драма. Одна из его неглавных жен Тия вместе с сыном Пентауром устроили переворот, в результате которого фараон был убит. Однако захватить власть им не удалось: верные слуги правителя разоблачили заговор и устроили суд над его участниками. Этот процесс описан в Туринском судебном папирусе, но многие детали оставались неясны.
Ученые не были уверены, точно ли покушение на Рамзеса III закончилось его гибелью или он был только ранен. Его мумию вместе с другими нашли в XIX веке в некрополе Дейр-эль-Бахри в окрестностях Луксора. Там же была ужасная мумия с застывшим выражением крика на лице. Ее назвали "безымянный царевич Е" и предположили, что это и есть Пентаур. Суд приговорил его к публичному самоубийству, но каким способом, неизвестно. Высказывали гипотезы о яде и погребении живьем.
В 2012 году большой коллектив ученых из Египта, Италии и Германии изучил обе мумии. Провели антропологические, криминалистические экспертизы, ДНК-тесты и компьютерную томографию.
Сканирование мумии Рамзеса показало большую рану прямо под гортанью. Мягкие ткани, трахея и все органы в этой области были разорваны. Это определенно стало причиной немедленной смерти.
© Фото : Theban Royal Mummy ProjectМумия фараона Рамзеса III
Мумия фараона Рамсеса III
© Фото : Theban Royal Mummy Project
Мумия фараона Рамзеса III
После более детальной компьютерной томографии обнаружили раны на ступнях. Судя по всему, царя атаковали спереди копьем или мечом, а сзади ему перерезали горло кинжалом.
"Безымянному царевичу Е" было 18-20 лет. Мумифицировали его не как всех. Внутренние органы и мозг не изъяли, натерли смесью смолы и извести, отчего кожа приобрела красноватый оттенок. Других обертывали в белые одежды, тщательно бальзамировали, а этого завернули в козью кожу, считавшуюся нечистой. Кожа под правой нижней челюстью и левой частью шеи покрыта складками и морщинами, легкие вздуты. Это — вероятные признаки удушения, хотя есть и другие объяснения, например посмертное разложение.
Сравнение ДНК позволило сделать однозначный вывод: это отец и сын. Значит, "безымянный царевич Е" — Пентаур. Кстати, это псевдоним, данный судьями. Настоящее имя отцеубийцы неизвестно.
© Фото : Cairo UniversityПодозрительные складки в области шеи мумии "безымянного царевича Е" — Пентаура
Область шеи неизвестного человека
© Фото : Cairo University
Подозрительные складки в области шеи мумии "безымянного царевича Е" — Пентаура

Предсмертный крик

Недавно та же группа ученых во главе с Захи Хавассом, главным специалистом по египетским древностям, исследовала еще одну кричащую мумию из Дейр-эль-Бахри. На ее лице — ужас и боль, рот раскрыт в страшной гримасе. Рисовались самые жуткие картины гибели. Однако были сомнения: ведь, в отличие от Пентаура, тело мумифицировали по всем правилам.
На льняном саване значилось, что это сестра царя Мерет Амон. Но какого именно — непонятно.
Благодаря компьютерной томографии выяснили, что дама скончалась на шестом десятке. Она страдала тяжелым атеросклерозом, что сказалось на состоянии артерий. Это ведет к коронарной болезни сердца и инфарктам — основной причине смерти взрослых людей в современном мире.
Вероятно, женщина умерла внезапно именно в такой позе — с закинутой головой с открытым ртом и скрещенными ногами. Обнаружили ее через несколько часов, когда тело уже окоченело. Распрямить не смогли, так и забальзамировали.
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Ученые из Германии изучили мумию, хранящуюся в музее Райса — Энгельхорна. Радиоуглеродный анализ дал примерную дату смерти — между 200 годом до новой эры и 70 годом новой эры. По зубам и антропологическим признакам установили, что это мужчина 35-45 лет.
Компьютерная томография выявила признаки опухоли гипофиза и нарушения состояния зубов, все указывало на акромегалию черепа. Это заболевание диагностировали раньше при исследовании древних скелетных останков из Египта, Северной Америки и Мексики. Согласно современным данным, акромегалией страдают в основном в молодом и среднем возрасте, риск смерти среди таких пациентов высокий, главным образом — от сердечно-сосудистых заболеваний.
А вот ученые из Великобритании тоже раскрыли древнее убийство. Покровы с мумии Такабути, хранящейся в музее Ольстера, сняли еще в 1835 году. Геном этой знатной египтянки оказался ближе к европейскому. У нее насчитали 33 зуба, а не 32, это очень редкая мутация. Женщина жила 2600 лет назад и скончалась в двадцатилетнем возрасте.
Сканирование выявило, что сердце Такабути нетронуто, что необычно. При бальзамировании этот орган вынимали и взвешивали, чтобы решить, какой была жизнь усопшего. На спине под левым плечом зияла рана: вероятно, девушку закололи кинжалом. Рану заткнули материалом. Лицо выражало умиротворение, и ученые долгое время считали ее смерть спокойной, в своей постели. Но теперь ясно, что это не так.
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