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Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:28
рубль
экономика
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Как только российские финансовые аналитики пишут о неминуемом крахе доллара, то всегда стоит ожидать как правило обратный эффект, это крах рубля.
146
Не будет никакого чёрного августа, потому что в стране много новых строек с перспективой на будущее, на подъём экономики и т.д..Обмануть людей не получится. Страна поднимается и укрепляется!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_f66ed7e5feb99f12daa3d371c4231653.jpg
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РИА Новости
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60
рубль, экономика

Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"

08:00 30.07.2020 (обновлено: 12:28 30.07.2020)
106126
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, — в материале РИА Новости.

Рубль покатился вниз

Август — традиционно проблемный для национальной валюты. За 22 года курс рубля к доллару в этом месяце снижался 17 раз. А сейчас еще эпидемия, экономика в кризисе. Похоже, не за горами новый обвал.
Действительно, рубль сильно подешевел: евро пробил отметку 86, последний раз такое было почти четыре месяца назад.
Причем это произошло на фоне стабилизации цен на нефть и слабости доллара на мировом рынке, при минимальных выплатах по внешнему долгу и отсутствии спроса на валюту со стороны туристической отрасли, отмечает Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView.
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Причины падения

Дело в том, что нерезиденты выходят из российских активов — из-за риска усиления американских санкций и продолжающегося снижения рублевой ставки.
В конце июля ЦБ опустил этот параметр до исторического минимума — 4,25% годовых. Теперь кредиты для бизнеса подешевеют, но разница в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг сократится. Привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) для иностранных инвесторов упала, и национальная денежная единица слабеет, поскольку спрос на нее уменьшается.
Другой негативный фактор — частичный отказ от бюджетного правила.
"Средства от продажи Сбербанка ушли в бюджет и уже потрачены. Формально это не нарушает бюджетное правило, но содержательно — да, эффект сравним с включенным печатным станком", — поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.
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Девальвация возможна

Но это не обрушение рубля, а скорее управляемая девальвация как мера поддержки экспортеров и бюджета. Эксперт указывает и на то, что доллар тоже ослабел: с 1,1 до 1,17 к евро, его индекс достиг локальных минимумов.
По мнению Манкевича, в августе на рубле положительно скажется сделка ОПЕК+ по дополнительному сокращению объемов добычи нефти — до 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Дальнейшего снижения курса эксперты не исключают в силу объективных причин, но, как уверяет ведущий аналитик QBF Олег Богданов, катастрофических сценариев не предвидится: вероятнее всего, в августе рубль будет медленно двигаться к 75 за доллар.

Объективные риски — это в первую очередь новая волна пандемии, которая обернется очередным падением спроса на энергоносители и нефтяных цен. Однако котировки не обрушатся.
Нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, рубль при этом (при поддержке ЦБ) не превысит 75 за доллар и 87 за евро, прогнозирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.
"Похоже, мы перейдем на ближайшее время к диапазону 73-78 рублей за доллар", — подтверждает Виталий Манкевич.
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Дефолта не будет

Повторения августа 1998-го ждать не стоит. Тогда, как мы помним, правительство объявило дефолт. Всего за несколько недель рубль к доллару подешевел в три раза, а инфляция взлетела до астрономических значений. За один месяц российская экономика потеряла почти 100 миллиардов долларов.
"Доходы населения обесценились: если средняя зарплата в России в 1998 году составляла 150-170 долларов, то через год такая же сумма в рублях была эквивалентна 35-50 долларам, — напоминает Артем Деев. — Курс рубля похоронила под собой рухнувшая пирамида ГКО — государственных краткосрочных обязательств".
К августу 1998-го в резервах Центрального банка было порядка 25 миллиардов долларов, а обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке превышали 36 миллиардов.

Нынешний госдолг России — один из самых низких в мире: 477,2 миллиарда долларов. И он полностью покрывается золотовалютными резервами, которых больше 500 миллиардов.

Как отмечают аналитики, это даже переизбыток, экономике хватит в два раза меньше — 250-300 миллиардов. Располагая такими резервами, финансовая система может в любой момент просто выкупить долг у иностранцев — дефолт по внешним обязательствам государства исключен.
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РубльЭкономика
Популярные комментарии
Как только российские финансовые аналитики пишут о неминуемом крахе доллара, то всегда стоит ожидать как правило обратный эффект, это крах рубля.
30 июля, 09:08
renics nikoros
106502033
Не будет никакого чёрного августа, потому что в стране много новых строек с перспективой на будущее, на подъём экономики и т.д..Обмануть людей не получится. Страна поднимается и укрепляется!
30 июля, 12:45
ИИИНГЛИЯ ИНГЛИЯ
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