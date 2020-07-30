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В Японии хотят запустить упрощенную систему тестирования на коронавирус
Для активизации международных деловых поездок власти Японии планируют упростить сдачу анализов на коронавирус для бизнесменов, сообщает NewsOnJapan. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, вьетнам, китай, япония, таиланд

В Японии хотят запустить упрощенную систему тестирования на коронавирус

13:16 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Для активизации международных деловых поездок власти Японии планируют упростить сдачу анализов на коронавирус для бизнесменов, сообщает NewsOnJapan.
Японское правительство предлагает бизнесменам сдавать тест на коронавирус до того, как они окажутся в стране. Власти ведут переговоры об этом с 16 странами, в их число входят Китай, Таиланд и Вьетнам.
Планируется, что новая система начнет работать в конце сентября.
Согласно данным министерства торговли и промышленности Японии, на данный момент лишь несколько сотен человек имеют возможность пройти тестирование за день до выезда за границу по работе. Благодаря новой системе, это станет доступно любому желающему. В базе данных будет большой перечень медицинских учреждений, предоставляющих эту услугу. В некоторых аэропортах также установят специальные устройства для тестирования.
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