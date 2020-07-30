https://ria.ru/20200730/1575127059.html
В Японии хотят запустить упрощенную систему тестирования на коронавирус
Для активизации международных деловых поездок власти Японии планируют упростить сдачу анализов на коронавирус для бизнесменов, сообщает NewsOnJapan. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:16
2020-07-30T13:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, вьетнам, китай, япония, таиланд