Марат Хуснуллин: во второй половине года серьезно займусь проблемами ЖКХ

Прорыв – одно из тех слов, которые вице-премьер Марат Хуснуллин , курирующий в правительстве строительство, ЖКХ и региональное развитие, повторяет, подводя итоги своей работы в кабмине. Он с гордостью говорит о значительных подвижках в области снятия административных барьеров для строителей, но в то же время подчеркивает, что еще очень многое предстоит сделать как в сфере цифровизации стройки, так и в самых больных темах для большинства регионов России – проблеме обманутых дольщиков и ЖКХ. В интервью РИА Новости Хуснуллин оценил стоимость решения вопроса с жилыми долгостроями, перечислил новые задачи компании "Дом.РФ" и Фонда реформирования ЖКХ, а также рассказал о перспективах модернизации изношенных коммунальных объектов. Беседовала Ольга Набатникова.

— Марат Шакирзянович, исполнилось полгода, как вы работаете в правительстве. Какие личные итоги вы можете подвести?

— Результаты своей работы на новом месте я для себя сгруппировал при анализе в несколько больших блоков. Первое, что нам пришлось сделать, это подготовить антикризисный план. Старт работы нового правительства попал на начало пандемии коронавирусной инфекции, и нам пришлось отказаться от текущих замыслов и бросить все силы на подготовку мероприятий по поддержке экономики в кризисных условиях.

Антикризисные меры – это, конечно, и программа ипотеки по 6,5% при покупке новостроек, и помощь застройщикам по снижению кредитной нагрузки, и написание нацплана по выводу экономики из кризиса.

Кстати, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в нем сфере уделено беспрецедентное внимание: из 500 мероприятий плана более трети – 172 – касаются именно этой отрасли.

— В своих выступлениях вы всегда уделяете много внимания программе ипотеки под 6,5%. Почему именно она так важна?

— Потому что 43% многоквартирных домов, которые сейчас строятся, уже распроданы. Если не будет нового притока денег в эти проекты, то есть большой риск появления новых долгостроев и роста числа пострадавших соинвесторов жилья. А так за три месяца работы программы ипотекой по сниженным ставкам смогли воспользоваться уже свыше 80 тысяч человек, в экономику пришло более 200 миллиардов рублей. Если мы будем идти такими темпами до конца года, то привлечем порядка 600 миллиардов денег к концу года. Более того, именно эта мера позволит сохранить рабочие места в строительстве, а заодно и не даст нам сильно просесть в показателях ввода жилья.

— Кроме антикризисного блока, большая работа была проведена по сокращению админбарьеров в строительстве…

— Да, второй блок, на который я навалился и серьезно за него взялся, это нормативно-градостроительные вопросы. Я давно работаю в стройке и понимаю, насколько здесь много ограничений. Так что тема админбарьеров в строительстве занимала 30-40% всего моего времени.

Мы поставили себе задачу на один год сократить инвестиционный цикл. Это значит, что от идеи до сдачи объект будет строиться на один год быстрее. Самое простое, что можно сделать, это подправить документы. Сегодня от идеи до сдачи проект в среднем проходит 100 согласительных процедур, причем все они между собой где-то несогласованные, где-то не урегулированные, где-то нечетко прописанные. В результате для того, чтобы построить объект, больше половины времени уходит на согласование бумаг, а сама стройка занимает значительно меньше времени.

Хочу сказать без лишней скромности, что мы совершили настоящий прорыв. За полгода удалось принять 50 поправок в девять федеральных законов. Между тем раньше, чтобы внести всего одну поправку, требовалось шесть месяцев, и считалось, что ты еще быстро достиг результата. Это и изменения в Градостроительный кодекс, и изменения в 44-ФЗ о госзакупках, позволяющие с 1 сентября при выборе подрядчика проводить конкурсы, выставляя требования к подрядчикам по качеству. Плюс из 150 нормативных актов правительства 22 акта напрямую касаются упрощений админпроцедур в стройке.

Все, кто разбирается в этом, признают, что произошла колоссальная подвижка по снятию ограничений, сейчас остается только работать. Кроме того, я лично вместе с Минстроем проработал тему технических нормативов в строительстве – тех самых "снипов-хрипов", как метко выразился президент, подарив строителям новую присказку. Всего в стране строительных норм и правил, ГОСТов, сводов правил было десять тысяч, теперь 30% стали рекомендательными. Из оставшихся 70% также планируем очень много или отсеять, или переработать, снизив затраты на стройку.

— Вы сказали, что нужно сократить инвестиционный цикл на год. Сейчас он составляет пять лет. Вы считаете, что админбарьеры в строительстве можно снять только за счет изменения технических норм или косметических правок в градостроительном законодательстве?

— Конечно, нет, это системная, комплексная работа. Я очень серьезно раскручиваю тему цифровизации строительства – переход на BIM-проектирование, программное управление строительством и обучение заказчиков постановке задач и контроля их выполнения в цифровой среде. Это такая пробивная история, без нее стройка не сократится по времени, так что для России именно в цифровизации строительства есть большой запас для сокращения инвестиционного цикла.

Кроме того, на стройотрасль сильно влияют внешние факторы. Например, подключение к инженерным сетям – формально это не совсем стройка, но без инженерной инфраструктуры ни один объект не сдашь. Еще один сложный вопрос – финансирование строительства, готовность банков кредитовать строителей, причем не затягивая процедуру одобрения заявки. Кто-то выдает кредит за один месяц, а кто-то за три. Сейчас мы очень плотно работаем с ЦБ и довольно сильно продвинулись.

— И когда вы рассчитываете закончить работу по сокращению инвестиционного цикла?

— Я очень верю в закон Парето, который, как известно, гласит, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. Так вот, 80% результата мы уже достигли, а оставшиеся 20% еще предстоит добить.

— Каковы результаты работы по региональной политике, за которую вы также отвечаете в правительстве?

— Это третий блок, которым я активно занимался. Во-первых, удалось проработать и утвердить 10 проектов программ развития регионов с наиболее сложной социально-экономической обстановкой, каждая объемом пять миллиардов рублей. Пытались составить их так, чтобы заново запустить инвестиционные процессы в субъектах, чтобы межбюджетные отношения позволяли стройке активно идти.

Кстати, вместе с Минфином удалось выработать ноу-хау, в рамках которого нам удастся еще 100 миллиардов рублей направить на строительство в регионах по госзаказу. По согласованию с президентом и премьером такой объем средств будет уже в ближайшее время выделен для тех субъектов, где освоение денег в первом полугодии шло с опережением. Это позволит простимулировать активно работающих строителей и быстрее завершить проекты там, где возможно. В конце года, если дополнительный объем бюджетных средств не будет выбран, мы сделаем обратный переброс.

— Зачем нужно такое сложное решение?

— Пытаемся победить одну из главных проблем госзаказа в России – слабое освоение бюджетных средств в строительстве, которое случается каждый год, причем часто по объективным причинам. У нас же сто ограничений действует, плюс иногда заказчики неправильно работают. В этом году еще и пандемия наложилась: где-то приостановились поставки стройматериалов, где-то люди не смогли на работу приехать. Выделение дополнительных 100 миллиардов рублей для тех, кто, несмотря на сложную обстановку, работает с опережением, даст нам возможность выполнить программу госзаказа близко к 100% – если не по объектам, то по деньгам. Я рассчитываю, что освоение средств федерального бюджета в стройке будет лучше на 40%, чем в прошлом году.

— Также вы возглавили наблюдательные советы нескольких компаний. Тут есть чем гордиться?

— Это четвертый блок вопросов в моей зоне ответственности – я для себя его называю корпоративно-строительный. Конечно, мне, как строителю, он наиболее близок по духу. Например, я занимаюсь прямым управлением компании "Автодор", и здесь мы уже приняли решение значительно сократить сроки строительства участка дороги "Европа – Западный Китай" до Казани, сдав его в 2024 году. Если получится, то будет значительный прорыв в инфраструктурном строительстве. Ведь ЦКАД мы начали строить в 2014 году и, дай бог, в 2021-м сдадим, то есть сегодня нужно для крупного инфраструктурного проекта от идеи до сдачи семь-восемь лет. Это очень, очень много. Нужно резать сроки, соответственно, очень важно наладить все технологические процессы от введения ночной смены до мелочей в организации труда.

Кроме того, когда мы говорим о корпоративных вопросах, то есть еще Федеральный фонд дольщиков, Фонд ЖКХ и компания "Дом.РФ", стратегию деятельности которой еще предстоит утвердить.

— Правильно ли я вас услышала, что "Дом.РФ" ждет обновление основных целей?

— "Дом.РФ" сейчас нужен государству именно как институт развития, чтобы в стране было полное понимание, что происходит на рынке и куда двигаться, чтобы повысить доступность жилья для населения. Я говорю и о развитии рынка арендного жилья, и о проектном финансировании, и о рынке ипотечных ценных бумаг, рост которого позволит снизить ставку по ипотеке на 1-1,5 процентных пункта. Очень важно комплексно заниматься созданием комфортной городской среды.

Вот вам пример стоящих перед нами вопросов. Сегодня одним из основных драйверов спроса на жилье выступает ипотека. При этом портфель ипотеки составляет 8,6 триллиона рублей, а должен быть 20 триллионов. Как увеличить эту цифру более чем в два раза?

Или другая тема. Безусловно, нужно поддерживать качественное предложение на рынке, но сейчас в некоторых регионах земельные участки под строительство с периодом окупаемостью в 10 лет. Какой инвестор туда придет? Что с ними делать? На все эти вопросы как раз должен отвечать институт развития, выдавать новые решения.

— То есть "Дом.РФ" должен сократить объемы банковского бизнеса?

— Почему? Как банк они неплохо работают и поставили задачу кредитования жилищного строительства под 1 триллион рублей. Это очень амбициозная цель, а мне нравится, когда люди ставят амбициозные задачи. Сейчас банк "Дом.РФ" уже входит в тройку лидеров по кредитованию застройщиков в рамках проектного финансирования, а также по объему выдачи ипотеки в рамках льготных программ.

Другое дело, что сам "Дом.РФ" должен развивать свои компетенции в области стратегии развития жилищной сферы и выработкой стандартов помогать Минстрою, а в ряде случаев они должны уметь самостоятельно управлять крупными проектами. Тем более что "Дом.РФ" уже доказал способность быть оператором самых важных программ поддержки как бизнеса, так и населения, в том числе новой программы ипотеки с господдержкой.

— Поговорим еще об одной подведомственной вам организации. С учетом поставленной вами задачи выполнить программу расселения аварийного жилья на год раньше, насколько вас устраивает эффективность Фонда ЖКХ?

— То, что мы закончим расселение аварийного жилья на год раньше, у меня сомнений нет, тем более что это административно-технический и даже больше — финансовый вопрос. В текущей программе наиболее значительные объемы средств на аварийный жилой фонд предусмотрены в 2022-2023 годах. Если Минфин позволит нам управлять перераспределением денежных потоков и даст возможность выделить средства раньше, то имеющиеся аварийные дома мы расселим также раньше запланированных сроков.

Стратегическая задача – сделать так, чтобы жилье становилось в России аварийным медленнее, чем сейчас. В свое время Фонд ЖКХ очень сильно отработал по капремонту, все институты выстроены, есть система, хотя и не без замечаний к эффективности. Так что первый шаг сделан.

Настало время для второго шага. Я считаю, что Фонд ЖКХ должен вплотную заняться программой стимулирования капитального ремонта жилья в России, потому что именно от состояния домов зависит, что с ними нужно делать дальше – реновировать, модернизировать, ремонтировать. Нам нужна не просто организация, через которую в регионы идут деньги на расселение аварийных домов, а полноценный институт развития в области работы с уже созданным жилищным фондом, который будет полностью заниматься приведением жилья в нормативное состояние, в том числе с использованием рыночных механизмов.

В этом направлении работу Фонда ЖКХ и планируется перестроить. Руководители там опытные – и Сергей Степашин, и Константин Цицин. Вместе с ними и Минстроем мы уже провели несколько совещаний по изменению стратегии подходов к работе фонда.

— Вам не кажется, что до сих пор в России незаслуженно мало внимания уделялось модернизации сферы ЖКХ? Что делать с чрезвычайно высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры?

— К сожалению, могу сказать, что ЖКХ финансируется по остаточному принципу, хотя этот сегмент экономики и дает пять триллионов выручки ежегодно, то есть 5% ВВП страны. В отрасли работает два миллиона человек, и самое главное, именно от того, как функционирует сфера ЖКХ, напрямую зависит качество жизни людей.

Мы можем использовать какие угодно громкие фразы о реформировании жилищно-коммунального хозяйства, но если в доме нет горячей или холодной воды, то никому такая реформа не нужна. И когда происходят аварии и ты сидишь без тепла, то тоже как-то странно говорить, что ЖКХ меняется. Более того, когда ты приезжаешь в субъекты и тебе губернаторы говорят, что 70% сетей изношено, то очень хорошо становится понятно, что настоящая реформа ЖКХ еще только набирает обороты.

Проблема в том, что отрасль всегда была и по-прежнему остается зоной ответственности регионов, федеральных денег здесь ежегодно совсем немного – 7-8 миллиардов в год. Такие суммы погоды не делают.

В прошедшие шесть месяцев я в первую очередь занимался антикризисными мерами и сокращением админбарьеров, но во второй половине года я хочу вплотную заняться проблемами ЖКХ. Я как куратор ведомства поручу Минстрою готовить предложения по развитию отрасли активнее, и мы будем выносить их на президента. Тем более что положительный опыт уже есть: все наши обоснованные инициативы по стройке были поддержаны главой государства.

— Как быть с слабым притоком частных инвестиций в ЖКХ?

— Одной формулы решения проблемы нет. Должен быть комплексный подход к каждому региону и к каждому предприятию. Где-то сработает концессия, где-то бюджетные вложения, где-то тарифная политика. Этим надо просто системно заниматься. Кроме того, с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым мы серьезно обсуждаем перспективы развития жилищно-коммунальной сферы с помощью инфраструктурных облигаций.

— А когда появится давно анонсированная стратегия развития ЖКХ?

— В свое время ее отложили, потому что когда стали параллельно готовить стратегию развития жилищного строительства, то поняли, что принимать раздельно, как два документа, их нельзя. Теперь принятие объединенной стратегии будет зависеть от того, какие параметры бюджета нам утвердят до 2023 года. Если будут ограничения по финансированию, то будет один вариант развития, не будет ограничений – пойдем вторым путем.

Пока я, к сожалению, вижу, что коронавирус сильно повлиял на все бюджетные процессы и по капиталовложениям нам, видимо, придется ужаться минимум на 10% по сравнению с первоначальными планами. У нас задача компенсировать эти средства либо частными деньгами, либо каким-то альтернативным механизмом. Над этим мы сейчас ломаем голову.

Думаю, базовые вещи мы поймем до 30 октября, так что я ставлю задачу, чтобы мы во втором полугодии этого года стратегию развития жилищного строительства и ЖКХ утвердили.

— В прошлом году Минстрой обещал программу модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры под условным названием "60+". Вы видели проект документа и что о нем думаете?

— Ее обязательно нужно делать. Если мы не будем менять сети, то у нас будет коммунальная катастрофа. Однако в том объеме, в каком запрашиваются деньги на эту программу, средств нет. Регионами были заявлены проекты модернизации примерно на четыре триллиона рублей, однако под эти цифры не предоставлена проектно-сметная документация и не проведен необходимый технологический аудит. Сейчас с регионами отрабатываем все необходимые технические и технологические решения, в том числе и ценовые, поэтому было принято решение запустить пилоты по реализации программы. Стоит задача добиться максимальной синхронизации национальных проектов, региональных программ капитального ремонта, а также инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Повторюсь: надо искать разные пути: бюджет, внебюджетные источники, длинные кредитные деньги, новые технологий. Требуется очень серьезный и взвешенный подход, и я как человек, который в свое время на посту министра строительства и ЖКХ Татарстана отдал данной теме 10 лет жизни, достаточно хорошо это понимаю.

К счастью, запас устойчивости в системе ЖКХ у нас все же есть. Так что за счет эффективного управления можно найти решения существующих проблем в отрасли.

— Не могу не спросить об обманутых дольщиках. Вы много раз обещали в своих соцсетях разобраться с жилыми недостроями, но говорили, что для этого нужно время. Однако сумма, в которую оценивается восстановление прав всех пострадавших соинвесторов жилья, огромна – 500 миллиардов рублей. Откуда их взять?

— На сегодняшний день по ряду проектов, рассмотренных на заседании набсовета фонда, мы нашли серьезные возможности для оптимизации затрат, будем работать в этом направлении и дальше.

Пока могу сказать следующее: сегодня у нас есть около 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Эта сумма включает 30 миллиардов рублей, которые решило правительство внести в капитал Фонда дольщиков в этом году, еще 30 миллиардов рублей, которые запланированы на те же цели в следующем году, а также средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд. Предлагаю разобраться, на что направить эти деньги, и понять реальную стоимость проблем.

Практически в ежедневном режиме работая с регионами по теме дольщиков, пока я вижу большие недостатки в организации работы, которые не позволяют выделять имеющиеся в бюджете деньги на завершение замороженных объектов. Мне губернаторы просто присылают письма с просьбой помочь, а вот документация по проектам не готова, хотя на федеральном уровне есть вполне четко описанная процедура, как получить проблемный дом от внешнего управляющего.

Я хотел бы, чтобы главы субъектов федерации четко поняли: чудес в ситуации с обманутыми дольщиками не будет. Проблема накапливалась 10-15 лет, и я ее одним годом не решу. Пускай меня хоть завалят обращениями, хоть расстреляют.

Но запустить процесс возобновления строек я могу, и я уже дал поручения проводить заочные заседания наблюдательного совета Фонда дольщиков настолько часто, насколько это необходимо – даже если решение нужно принять по одному дому. Кто быстрее из регионов приведет в порядок документы, тот быстрее и получит деньги. Всего с января этого года были приняты решения по 55 проблемным домам, которые позволят восстановить права 6,6 тысячи дольщиков.