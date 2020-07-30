Британка с внешностью подростка удивила пользователей реальным возрастом

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Сакина Джабин, жительница Манчестера (Великобритания) опубликовала в TikTok видео, на котором предлагает пользователям угадать, сколько ей лет. Большинство было шокировано ответом, Сакина Джабин, жительница Манчестера (Великобритания) опубликовала в TikTok видео, на котором предлагает пользователям угадать, сколько ей лет. Большинство было шокировано ответом, сообщает Daily Mail.

По информации издания, она рассказала зрителям, что ей часто дают не более 20 лет из-за юношеской внешности, а в клубах или барах на фейсконтроле постоянно просят показать удостоверение личности.

Какого было удивление многих, когда выяснилось, что Сакине Джабин 35 лет: "Выглядишь максимум на 19", "Ты меня поразила", "Боже мой! Не могу в это поверить", "Не похоже, что тебе столько лет. В чем секрет?".

Разумеется, нашлись скептики. Они предположили, что девушке помогают так молодо выглядеть килограммы косметики. После этого Джабин разместила еще одно видео, на котором смывает макияж.

По мнению большинства, ей удалось доказать – без специальных средств она такая же молодая и натуральная. Некоторые даже сравнили британку с американской актрисой Лорой Марано (24 года), известной по участию в молодежном ситкоме "Остин и Элли".