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Британка с внешностью подростка удивила пользователей реальным возрастом
Сакина Джабин, жительница Манчестера (Великобритания) опубликовала в TikTok видео, на котором предлагает пользователям угадать, сколько ей лет. Большинство было РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
стиль жизни, новости культуры, манчестер

Британка с внешностью подростка удивила пользователей реальным возрастом

02:17 30.07.2020
7850
© Страницы в "TikTok" Sakina JabeenСтоп-кадр видео со страницы в "TikTok" Sakina Jabeen
Стоп-кадр видео со страницы в TikTok Sakina Jabeen
© Страницы в "TikTok" Sakina Jabeen
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Сакина Джабин, жительница Манчестера (Великобритания) опубликовала в TikTok видео, на котором предлагает пользователям угадать, сколько ей лет. Большинство было шокировано ответом, сообщает Daily Mail.
 
По информации издания, она рассказала зрителям, что ей часто дают не более 20 лет из-за юношеской внешности, а в клубах или барах на фейсконтроле постоянно просят показать удостоверение личности.
Какого было удивление многих, когда выяснилось, что Сакине Джабин 35 лет: "Выглядишь максимум на 19", "Ты меня поразила", "Боже мой! Не могу в это поверить", "Не похоже, что тебе столько лет. В чем секрет?".
 
Разумеется, нашлись скептики. Они предположили, что девушке помогают так молодо выглядеть килограммы косметики. После этого Джабин разместила еще одно видео, на котором смывает макияж.
По мнению большинства, ей удалось доказать – без специальных средств она такая же молодая и натуральная. Некоторые даже сравнили британку с американской актрисой Лорой Марано (24 года), известной по участию в молодежном ситкоме "Остин и Элли".
В ответ одной из подписчиц, которая спросила, как в чем секрет ее здоровой кожи, Сакина Джабин рассказала, что пользуется ретинолом, гликолевой и гиалуроновой кислотами, маслом для лица, солнцезащитным кремом и другими средствами.
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