https://ria.ru/20200730/1575118346.html
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:07
2020-07-30T03:07
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает
Daily Mail.
Джон проводит лодочные экскурсии по Аляске. Во время одной из них он снял на видео выдру, спасавшуюся от косатки. Испуганное животное забралось в лодку к людям.
Дорнеллас рассказал, что заметил на поверхности воды плавник косатки, движущейся прямо к его лодке. А затем появилась выдра, она явно была напугана и плыла быстрее обычного. Когда зверек запрыгнул в лодку, Джон поздоровался с ним и сказал, что здесь он в безопасности.
Животное не сразу пришло в себя и еще какое-то время растеряно озиралось по сторонам. Выдра пробыла с людьми несколько минут и снова прыгнула в воду.
По соседству с лодкой Джона стояло другое судно. Его капитан сообщил, что наблюдал, как косатка еще долго кружилась, поджидая добычу. Но потом уплыла ни с чем.
"Мне невероятно повезло, что я увидел подобное. Когда это произошло, я уже 14 часов находился на смене и изрядно вымотался, но это событие взбодрило меня", – рассказал Дорнеллас.