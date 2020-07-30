На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.

Джон проводит лодочные экскурсии по Аляске. Во время одной из них он снял на видео выдру, спасавшуюся от косатки. Испуганное животное забралось в лодку к людям.

Дорнеллас рассказал, что заметил на поверхности воды плавник косатки, движущейся прямо к его лодке. А затем появилась выдра, она явно была напугана и плыла быстрее обычного. Когда зверек запрыгнул в лодку, Джон поздоровался с ним и сказал, что здесь он в безопасности.

Животное не сразу пришло в себя и еще какое-то время растеряно озиралось по сторонам. Выдра пробыла с людьми несколько минут и снова прыгнула в воду.

По соседству с лодкой Джона стояло другое судно. Его капитан сообщил, что наблюдал, как косатка еще долго кружилась, поджидая добычу. Но потом уплыла ни с чем.