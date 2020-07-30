Майами на Сахалине: на "дальневосточном гектаре" открыли пляжную станцию

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На "дальневосточном гектаре" открылся центр для любителей морских видов спорта. Пляжную станцию на берегу Охотского моря создал житель Сахалина Борис Шавырин. Для того чтобы получить земельный участок для курорта, мужчина принял участие в программе "Дальневосточный гектар", сообщается на официальном портале Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Всегда любил активный отдых: катаюсь на кайте, сапборде, сноуборде, занимаюсь джипингом. Нравится все, что с этим связано. Когда стартовала программа "Дальневосточный гектар", я первым делом начал выбирать землю, чтобы обустроить пляжную станцию для любителей активного отдыха, рыбалки и кемпинга", — сообщил Борис Шавырин.

Основатель проекта отметил, что работа над созданием станции началась еще два года назад, но поначалу Борису одному не удавалось организовать центр для любителей активного отдыха. Все получилось, когда к основателю проекта присоединился единомышленник — Александр Попадько.

"Сейчас у нас уже известная на весь Сахалин площадка для отдыха, а фотографии отсюда можно видеть даже в бортовых журналах крупнейшей в России авиакомпании", — отметил Борис Шавырин.

По его словам, участок по программе "Дальневосточный гектар" удалось взять в прибрежной зоне. Был выбран вид разрешенного использования под создание зоны отдыха, кемпинг и строительство водных объектов.

На участке построили административное здание, в котором оборудовали кафе и ресепшен. Кроме того, на территории поставили столики, скамейки, различные арт-объекты и развесили гамаки.

"Для нас это в первую очередь образ жизни. Мы хотим создать атмосферу восточного побережья Штатов или, например, как на Гавайях. Эту легкость, позитив, комфорт и свободу. Необязательно приезжать сюда, чтобы заниматься спортом, многие просто здесь приятно проводят время, любуются на природу, общаются", — заявил Борис Шавырин.

Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно на сайте федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Землю можно получить, чтобы строить себе жилье, заниматься сельским хозяйством, создавать туристические проекты, заниматься предпринимательством и прочими видами деятельности.