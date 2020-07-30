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Майами на Сахалине: на "дальневосточном гектаре" открыли пляжную станцию
На "дальневосточном гектаре" открылся центр для любителей морских видов спорта. Пляжную станцию на берегу Охотского моря создал житель Сахалина Борис Шавырин... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:02
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Майами на Сахалине: на "дальневосточном гектаре" открыли пляжную станцию

07:58 30.07.2020 (обновлено: 12:02 30.07.2020)
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© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в АрктикеЦентр для любителей морских видов спорта "Сахалин-Майами" на побережье Охотского моря
Центр для любителей морских видов спорта Сахалин-Майами на побережье Охотского моря
© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На "дальневосточном гектаре" открылся центр для любителей морских видов спорта. Пляжную станцию на берегу Охотского моря создал житель Сахалина Борис Шавырин. Для того чтобы получить земельный участок для курорта, мужчина принял участие в программе "Дальневосточный гектар", сообщается на официальном портале Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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"Всегда любил активный отдых: катаюсь на кайте, сапборде, сноуборде, занимаюсь джипингом. Нравится все, что с этим связано. Когда стартовала программа "Дальневосточный гектар", я первым делом начал выбирать землю, чтобы обустроить пляжную станцию для любителей активного отдыха, рыбалки и кемпинга", — сообщил Борис Шавырин.
Основатель проекта отметил, что работа над созданием станции началась еще два года назад, но поначалу Борису одному не удавалось организовать центр для любителей активного отдыха. Все получилось, когда к основателю проекта присоединился единомышленник — Александр Попадько.
© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в АрктикеЦентр для любителей морских видов спорта "Сахалин — Майами" на побережье Охотского моря
Центр для любителей морских видов спорта Сахалин-Майами на побережье Охотского моря
© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
Центр для любителей морских видов спорта "Сахалин — Майами" на побережье Охотского моря
"Сейчас у нас уже известная на весь Сахалин площадка для отдыха, а фотографии отсюда можно видеть даже в бортовых журналах крупнейшей в России авиакомпании", — отметил Борис Шавырин.
По его словам, участок по программе "Дальневосточный гектар" удалось взять в прибрежной зоне. Был выбран вид разрешенного использования под создание зоны отдыха, кемпинг и строительство водных объектов.
© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в АрктикеЦентр для любителей морских видов спорта "Сахалин — Майами" на побережье Охотского моря
Центр для любителей морских видов спорта Сахалин-Майами на побережье Охотского моря
© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
Центр для любителей морских видов спорта "Сахалин — Майами" на побережье Охотского моря
На участке построили административное здание, в котором оборудовали кафе и ресепшен. Кроме того, на территории поставили столики, скамейки, различные арт-объекты и развесили гамаки.
"Для нас это в первую очередь образ жизни. Мы хотим создать атмосферу восточного побережья Штатов или, например, как на Гавайях. Эту легкость, позитив, комфорт и свободу. Необязательно приезжать сюда, чтобы заниматься спортом, многие просто здесь приятно проводят время, любуются на природу, общаются", — заявил Борис Шавырин.
© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в АрктикеЦентр для любителей морских видов спорта "Сахалин — Майами" на побережье Охотского моря
Центр для любителей морских видов спорта Сахалин-Майами на побережье Охотского моря
© Предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
Центр для любителей морских видов спорта "Сахалин — Майами" на побережье Охотского моря
Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно на сайте федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Землю можно получить, чтобы строить себе жилье, заниматься сельским хозяйством, создавать туристические проекты, заниматься предпринимательством и прочими видами деятельности.
"Это здорово, что 83 тысячи человек как-то улучшили свою жизнь, получили свой "дальневосточный гектар". Люди ставят на своем гектаре пасеки, люди ставят какие-то охотничьи или рыболовные базы, люди занимаются дайвингом. Мы дали возможность, а уж насколько человек готов этой возможностью воспользоваться, насколько он трудолюбив, насколько готов взяться за что-то новое — это определяет каждый человек", — отметил заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
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