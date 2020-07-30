Пляж прилагается. В Ирландии продается самый посещаемый особняк

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Нынешние владельцы особняка продают его за два с половиной миллиона евро. В стоимость входит 63 акра земли, включая частный пляж, Нынешние владельцы особняка продают его за два с половиной миллиона евро. В стоимость входит 63 акра земли, включая частный пляж, сообщает Travel and Leisure.

Loftus Hall считается одним из самых посещаемых поместий во всей Ирландии. Оно располагается недалеко от графства Уэксфорд. Хозяева дома Шейн и Эйдан Куигли приобрели его в 2011 году и отреставрировали, чтобы открыть для общественности.

Ходят легенды, что в доме обитают призраки прежних жильцов. В газетах писали про некоего темного незнакомца – мужчину из рода Тоттенхэмов, владеющих особняком в XVIII веке. Он бродит по комнатам и пугает гостей.