https://ria.ru/20200730/1575100167.html
Пляж прилагается. В Ирландии продается самый посещаемый особняк
Нынешние владельцы особняка продают его за два с половиной миллиона евро. В стоимость входит 63 акра земли, включая частный пляж, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:05
2020-07-30T00:05
туризм
туризм
новости - туризм
ирландия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ирландия