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Туризм
https://ria.ru/20200730/1575100167.html
Пляж прилагается. В Ирландии продается самый посещаемый особняк
Нынешние владельцы особняка продают его за два с половиной миллиона евро. В стоимость входит 63 акра земли, включая частный пляж, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T00:05
туризм
туризм
новости - туризм
ирландия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм, ирландия

Пляж прилагается. В Ирландии продается самый посещаемый особняк

00:05 30.07.2020
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CC BY 2.0 / Jeremy Polanski / Loftus HallДом Loftus Hall в Ирландии
Дом Loftus Hall в Ирландии
CC BY 2.0 / Jeremy Polanski / Loftus Hall
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Нынешние владельцы особняка продают его за два с половиной миллиона евро. В стоимость входит 63 акра земли, включая частный пляж, сообщает Travel and Leisure.
Loftus Hall считается одним из самых посещаемых поместий во всей Ирландии. Оно располагается недалеко от графства Уэксфорд. Хозяева дома Шейн и Эйдан Куигли приобрели его в 2011 году и отреставрировали, чтобы открыть для общественности.
Ходят легенды, что в доме обитают призраки прежних жильцов. В газетах писали про некоего темного незнакомца – мужчину из рода Тоттенхэмов, владеющих особняком в XVIII веке. Он бродит по комнатам и пугает гостей.
В особняке — 22 комнаты. Сейчас он открыт для мистических экскурсионных туров. Правда, посетители должны быть в защитных масках.
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