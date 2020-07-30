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Социальные работники Кировской области сами ищут нуждающихся в помощи
Многие пожилые люди и инвалиды нуждаются в помощи, но не все знают, какую поддержку они вправе получить от государства. В Кировской области решили подойти к... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:05
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хорошие новости, кировская область

Социальные работники Кировской области сами ищут нуждающихся в помощи

07:58 30.07.2020 (обновлено: 12:05 30.07.2020)
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© предоставлено пресс-центром Правительства Кировской областиГруппы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области
Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области
© предоставлено пресс-центром Правительства Кировской области
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Многие пожилые люди и инвалиды нуждаются в помощи, но не все знают, какую поддержку они вправе получить от государства. В Кировской области решили подойти к этому вопросу проактивно: в регионе действует целая система поиска людей, которым необходимы социальные услуги, сообщили РИА Новости в Министерстве социального развития Кировской области.  
Социальные работники самостоятельно узнают о состоянии здоровья людей с помощью единой региональной комплексной медицинской информационной системы, в которой отображаются результаты обследований. Благодаря такой работе они находят нуждающихся в помощи людей и предлагают им социальные услуги.
В рамках проекта "Дружины здоровья" волонтеры-медики, медицинские и социальные работники еженедельно выезжают в сельские населенные пункты и проводят осмотр и консультации жителей региона на дому. Так пожилые люди и инвалиды могут не выходя из дома узнать о доступных им социальных услугах в их регионе. В настоящее время действие проекта временно приостановлено до снятия ограничений из-за коронавируса.
© предоставлено пресс-центром Правительства Кировской областиГруппы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области
Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области
© предоставлено пресс-центром Правительства Кировской области
Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области
Также в сельские населенные пункты регулярно выезжают 34 мультидисциплинарные мобильные бригады, в которые входят медицинские работники, волонтеры-медики и специалисты организаций социального обслуживания. Они при необходимости оказывают помощь на дому и проводят разъяснительную работу о социальных услугах.
Еще один способ получить такую информацию — позвонить на круглосуточный бесплатный единый номер телефона по вопросам социального обслуживания: 8 (800) 201-21-09.
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