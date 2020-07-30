Социальные работники Кировской области сами ищут нуждающихся в помощи

Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области

© предоставлено пресс-центром Правительства Кировской области Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Многие пожилые люди и инвалиды нуждаются в помощи, но не все знают, какую поддержку они вправе получить от государства. В Кировской области решили подойти к этому вопросу проактивно: в регионе действует целая система поиска людей, которым необходимы социальные услуги, сообщили РИА Новости в Министерстве социального развития Кировской области.

Социальные работники самостоятельно узнают о состоянии здоровья людей с помощью единой региональной комплексной медицинской информационной системы, в которой отображаются результаты обследований. Благодаря такой работе они находят нуждающихся в помощи людей и предлагают им социальные услуги.

В рамках проекта "Дружины здоровья" волонтеры-медики, медицинские и социальные работники еженедельно выезжают в сельские населенные пункты и проводят осмотр и консультации жителей региона на дому. Так пожилые люди и инвалиды могут не выходя из дома узнать о доступных им социальных услугах в их регионе. В настоящее время действие проекта временно приостановлено до снятия ограничений из-за коронавируса.

© предоставлено пресс-центром Правительства Кировской области Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области © предоставлено пресс-центром Правительства Кировской области Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области

Также в сельские населенные пункты регулярно выезжают 34 мультидисциплинарные мобильные бригады, в которые входят медицинские работники, волонтеры-медики и специалисты организаций социального обслуживания. Они при необходимости оказывают помощь на дому и проводят разъяснительную работу о социальных услугах.