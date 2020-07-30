"Мясо животных передадут нуждающимся". Как пройдет Курбан-байрам 2020

Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В четверг с заходом солнца мусульмане всего мира начнут отмечать одно из двух главных событий исламского календаря — Курбан-байрам, или "праздник жертвоприношения". Как он пройдет в России в этом году в условиях коронавируса — в материале РИА Новости.

"Обидно"

В будни москвич Тимур Батров заглядывает в мечеть нечасто, но по большим праздникам — обязательно. А их в году всего два: Ид аль-Фитр (по-арабски), или Ураза-байрам (по-тюркски), и Ид аль-Адха, или Курбан-байрам.

В эти дни у мечетей не протолкнуться. К главной — Соборной на проспекте Мира — приходят не меньше ста тысяч человек. Судя по статистике последних лет, Курбан-байрам популярнее Уразы: мечеть посещает больше верующих. После намаза устраивают гулянья — в окрестностях молелен или в парках.

"На праздники всегда завязываются новые знакомства. Для меня, как бизнесмена, это полезно", — замечает Батров.

В этом году все иначе. В Ураза-байрам, 24 мая, мусульмане молились дома на самоизоляции. Но надеялись, что Курбан встретят вместе с единоверцами.

"На днях узнал, что в мечеть на праздник не пустят. Понимаю, коронавирус. И все же немного обидно", — признается Тимур.

Минимум людей

Пандемия в России идет на спад, но некоторые ограничительные меры пока действуют. В Москве под запретом массовые мероприятия. А на Курбан-байрам ежегодно около 300 тысяч мусульман молятся в четырех мечетях города и на трех площадках, выделенных мэрией.

"С учетом текущей ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора праздничный намаз пройдет с участием минимального количества людей: имамов, муфтиев и персонала мечетей. Всего где-то десять-пятнадцать человек", — говорит муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Так отметят Курбан-байрам во всех российских регионах.

Верующим рекомендовали совершить дополнительный праздничный намаз, включив трансляцию из Соборной мечети Москвы. Перед началом проповедь произнесет глава Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Главный обряд

Верующих утешает то, что они все равно обратятся в Всевышнему с молитвой. И проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

Его совершают в память о событии, описанном в Библии. Всевышний повелел Аврааму (у мусульман — Ибрахиму) принести в жертву сына Исмаила (в иудео-христианской традиции — Исаака). Один из величайших пророков повиновался и покорно повел отрока на заклание. Замахнулся — но Аллах чудесным образом затупил нож.

"И дал Ибрахиму замену — барана. Этим он показал: чтобы стать ближе к Богу, человеческая жертва не нужна, а животные призваны покорно служить людям", — объясняет муфтий Ильдар Аляутдинов.

Эта история, по его словам, актуальна для верующих до сих пор.

"Мы подстраиваемся под новые условия, предпринимаем меры для защиты здоровья и жизней. Но что бы ни происходило в мире, вера человека во Всевышнего остается непоколебимой", — подчеркивает исламский духовный деятель.

Помощь нуждающимся

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей — заказав доставку на дом. Главное — не в общественном месте.

В этом году Совет муфтиев России рекомендует перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды — они организуют массовое заклание и централизованную раздачу мяса малоимущим.

"Верующий проговаривает намерение, пересылает деньги и просит, чтобы обряд заклания выполнили от его имени", — говорится в заявлении Совета.

Духовенство напоминает мусульманам, что мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одна — себе, другая — соседям, родственникам и друзьям независимо от вероисповедания. Ну а третья — нуждающимся.

"По традиции благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман проводит акцию "Праздник Курбан в каждом доме". Мясо жертвенных животных передадут малообеспеченным, инвалидам, ветеранам, пенсионерам, детским домам, общественным организациям, центрам социального обеспечения", — рассказывает муфтий Москвы.