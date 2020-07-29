Мосэкомониторинг рассказал о состоянии деревьев в Москве

"В целом состояние деревьев в Москве в этом году удовлетворительное. Положительная динамика сохраняться у нас уже на протяжении пяти лет. Более 90% обследованных деревьев в Москве находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", - рассказала Гавриленко.

Специалист отметила, что состояние деревьев в этом году улучшилось по сравнению с прошлым годом, так как в прошлом было нашествие тли, а лето этого года – влажное, поэтому деревья не страдают от засухи.