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Мосэкомониторинг рассказал о состоянии деревьев в Москве
Более 90% обследованных деревьев в Москве находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, положительная динамика сохраняется последние пять лет, сообщила... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T13:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосэкомониторинг
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мосэкомониторинг, общество

Мосэкомониторинг рассказал о состоянии деревьев в Москве

13:02 29.07.2020 (обновлено: 13:07 30.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 90% обследованных деревьев в Москве находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, положительная динамика сохраняется последние пять лет, сообщила журналистам заместитель начальника информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Алена Гавриленко.
"В целом состояние деревьев в Москве в этом году удовлетворительное. Положительная динамика сохраняться у нас уже на протяжении пяти лет. Более 90% обследованных деревьев в Москве находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", - рассказала Гавриленко.
Специалист отметила, что состояние деревьев в этом году улучшилось по сравнению с прошлым годом, так как в прошлом было нашествие тли, а лето этого года – влажное, поэтому деревья не страдают от засухи.
Гавриленко уточнила, что на текущий момент в Москве обследовано около половины зеленых насаждений.
Современная сеть мониторинга зеленых насаждений в Москве включает 130 площадок постоянного наблюдения, расположенных в различных административных округах, в том числе в Новой Москве, в городах Троицк и Щербинка, на различных типах зеленых территорий: скверах, бульварах, парках, дворовых территориях, вдоль автомобильных дорог. Помимо древесно-кустарниковой растительности ежегодно обследуются газоны.
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