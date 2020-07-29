Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60 процентов россиян

Вирус меняется. Как защититься от нового штамма гриппа Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа, от которого россияне раньше не прививались. В эфире радио Sputnik заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Центра Гамалеи Елена Бурцева прокомментировала ситуацию.