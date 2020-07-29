Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60 процентов россиян

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID- 19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предполагается привить от гриппа не менее 60% населения России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать: рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов",- говорится в документе.
Медицинские организации должны быть обеспечены запасом противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, уточняется в постановлении.
Кроме того, главы регионов должны подготовить схемы дополнительного развёртывания необходимого количества инфекционных коек.
Вчера, 16:25Сказано в эфиреВирус меняется. Как защититься от нового штамма гриппаРоспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа, от которого россияне раньше не прививались. В эфире радио Sputnik заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Центра Гамалеи Елена Бурцева прокомментировала ситуацию.
Планируется, что вакцинацией от гриппа должны быть охвачены не менее 60% от численности населения регионов России и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска, уточняется а постановлении.
"С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), складывающейся в регионе РФ, и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия",- говорится в документе.