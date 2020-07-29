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Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60 процентов россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID- 19 РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:59
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
общество
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РИА Новости
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353
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, общество

Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60 процентов россиян

20:58 29.07.2020 (обновлено: 23:59 29.07.2020)
62
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID- 19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предполагается привить от гриппа не менее 60% населения России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать: рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов",- говорится в документе.
Медицинские организации должны быть обеспечены запасом противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, уточняется в постановлении.
Кроме того, главы регионов должны подготовить схемы дополнительного развёртывания необходимого количества инфекционных коек.
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Планируется, что вакцинацией от гриппа должны быть охвачены не менее 60% от численности населения регионов России и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска, уточняется а постановлении.
"С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), складывающейся в регионе РФ, и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия",- говорится в документе.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппОбщество
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