Власти Боливии подали иск против Моралеса за митинг во время пандемии

Высший избирательный суд из-за COVID-19 перенес президентские выборы в Боливии с 6 сентября на 18 октября. Ранее глава Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро заявил, что новая дата президентских выборов в Боливии является окончательной и не будет изменена из-за планируемых протестов.