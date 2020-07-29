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Власти Боливии подали иск против Моралеса за митинг во время пандемии
Временное правительство Боливии подало иск в прокуратуру против экс-президента страны Эво Моралеса и главы крупнейшей профсоюзной организации страны за... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:54
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коронавирус covid-19, жанин аньес, эво моралес, боливия, в мире

Власти Боливии подали иск против Моралеса за митинг во время пандемии

22:49 29.07.2020 (обновлено: 23:54 29.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Временное правительство Боливии подало иск в прокуратуру против экс-президента страны Эво Моралеса и главы крупнейшей профсоюзной организации страны за организацию на фоне эпидемии коронавируса масштабного митинга против переноса даты президентских выборов, сообщила газета Pagina Siete.
Высший избирательный суд из-за COVID-19 перенес президентские выборы в Боливии с 6 сентября на 18 октября. Ранее глава Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро заявил, что новая дата президентских выборов в Боливии является окончательной и не будет изменена из-за планируемых протестов.
"Я подал уголовный иск против Эво Моралеса, Хуана Карлоса Уарачи, исполняющего обязанности "Боливийского рабочего центра" (крупнейшая профсоюзная федерация в стране)… за преступления против системы здравоохранения, подстрекательство к совершению преступлений… разрушение государственной собственности", - приводит издание слова Нуньеса.
Во вторник в Боливии прошли масштабные протесты. Толпы протестующих, среди которых были шахтеры, крестьяне и производители коки, прошли от города Эль-Альто до столицы страны Ла-Паса. В конце манифестации "Боливийский рабочий центр" объявил бессрочную всеобщую забастовку, выдвинув требование к Высшему избирательному суду отменить перенос президентских выборов.
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Среди вышедших на протест 15 человек были заражены коронавирусом. Временный президент страны Жанин Аньес назвала протест безответственным.
Нуньес назвал ответственным за манифестации экс-президента Боливии Эво Моралеса, который в настоящее время находится в Аргентине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жанин АньесЭво МоралесБоливияВ мире
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