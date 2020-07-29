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Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T04:43
пензенская область
сердобский район
происшествия
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пензенская область
сердобский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
пензенская область, сердобский район, происшествия

Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа

23:49 29.07.2020 (обновлено: 04:43 30.07.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
Суд установил, что днем 4 мая осужденная на почве личных неприязненных отношений умышленно избила любовницу супруга в ее собственном дворе деревянным кухонным молотком и ногами. Перед этим женщины неожиданно встретились около магазина, и обида полугодовой давности спровоцировала осужденную напасть на соперницу.
"В судебном заседании женщина свою вину признала полностью. Судом при назначении наказания были учтены все обстоятельства совершения преступления, в том числе и смягчающие вину обстоятельства, а также характеристики осужденной, имеющей мастерскую степень по каратэ кёкусинкай - черный пояс, первый дан. В соответствии с позицией гособвинителя суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.
Суд признал 39-летнюю женщину виновной по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия". Приговор вступил в законную силу.
Сотрудник полиции
Вчера, 11:47
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Пензенская областьСердобский районПроисшествия
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