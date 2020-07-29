Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа

"В судебном заседании женщина свою вину признала полностью. Судом при назначении наказания были учтены все обстоятельства совершения преступления, в том числе и смягчающие вину обстоятельства, а также характеристики осужденной, имеющей мастерскую степень по каратэ кёкусинкай - черный пояс, первый дан. В соответствии с позицией гособвинителя суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.