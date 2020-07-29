Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа

САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
Суд установил, что днем 4 мая осужденная на почве личных неприязненных отношений умышленно избила любовницу супруга в ее собственном дворе деревянным кухонным молотком и ногами. Перед этим женщины неожиданно встретились около магазина, и обида полугодовой давности спровоцировала осужденную напасть на соперницу.
"В судебном заседании женщина свою вину признала полностью. Судом при назначении наказания были учтены все обстоятельства совершения преступления, в том числе и смягчающие вину обстоятельства, а также характеристики осужденной, имеющей мастерскую степень по каратэ кёкусинкай - черный пояс, первый дан. В соответствии с позицией гособвинителя суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.
Суд признал 39-летнюю женщину виновной по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия". Приговор вступил в законную силу.