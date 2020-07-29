В саратовском селе, где была вспышка коронавируса, отменили карантин

САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Правительство Саратовской области с четверга отменяет карантин в селе Новополеводино Балаковского района, где была зафиксирована вспышка коронавируса, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.
Новополеводино, где вспышка коронавируса произошла из-за присутствия разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села, закрыли на карантин 7 июля. В областном управлении Роспотребнадзора отмечали в понедельник, что на этой неделе карантин планируется снять, если не будет зафиксировано в ближайшие два-три дня новых случаев COVID-19.
"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 июля 2020 года... правительство Саратовской области постановляет… отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Новополеводино Балаковского района Саратовской области с 30 июля 2020 года", - говорится в документе.
Как уточняется в официальном аккаунте регионального оперативного штаба в Telegram "Стопкоронавирус_Саратовская область" со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, всего в Балаковском районе коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 759 жителей, при этом за последние сутки новых случаев заболевания в селе Новополеводино не выявлено.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9209 случаев заражения коронавирусом, умерли 57 пациентов, выздоровели 5469.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.