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В саратовском селе, где была вспышка коронавируса, отменили карантин
Правительство Саратовской области с четверга отменяет карантин в селе Новополеводино Балаковского района, где была зафиксирована вспышка коронавируса, говорится РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:40
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коронавирус covid-19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, балаковский район

В саратовском селе, где была вспышка коронавируса, отменили карантин

23:40 29.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Правительство Саратовской области с четверга отменяет карантин в селе Новополеводино Балаковского района, где была зафиксирована вспышка коронавируса, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.
Новополеводино, где вспышка коронавируса произошла из-за присутствия разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села, закрыли на карантин 7 июля. В областном управлении Роспотребнадзора отмечали в понедельник, что на этой неделе карантин планируется снять, если не будет зафиксировано в ближайшие два-три дня новых случаев COVID-19.
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"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 июля 2020 года... правительство Саратовской области постановляет… отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Новополеводино Балаковского района Саратовской области с 30 июля 2020 года", - говорится в документе.
Как уточняется в официальном аккаунте регионального оперативного штаба в Telegram "Стопкоронавирус_Саратовская область" со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, всего в Балаковском районе коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 759 жителей, при этом за последние сутки новых случаев заболевания в селе Новополеводино не выявлено.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9209 случаев заражения коронавирусом, умерли 57 пациентов, выздоровели 5469.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьБалаковский район
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