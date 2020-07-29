В саратовском селе, где была вспышка коронавируса, отменили карантин

"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 июля 2020 года... правительство Саратовской области постановляет… отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Новополеводино Балаковского района Саратовской области с 30 июля 2020 года", - говорится в документе.

Как уточняется в официальном аккаунте регионального оперативного штаба в Telegram "Стопкоронавирус_Саратовская область" со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, всего в Балаковском районе коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 759 жителей, при этом за последние сутки новых случаев заболевания в селе Новополеводино не выявлено.