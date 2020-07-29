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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области еще более 30 человек вылечились от COVID-19
Врачи в Пензенской области в среду выписали более 30 пациентов после лечения коронавируса, общее число выздоровевших в регионе превысило 5,5 тысячи, сообщила... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество

В Пензенской области еще более 30 человек вылечились от COVID-19

23:35 29.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в среду выписали более 30 пациентов после лечения коронавируса, общее число выздоровевших в регионе превысило 5,5 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписан 31 человек. Итого выздоровевших - 5506", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 6409 случаев коронавируса, скончался 81 человек с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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