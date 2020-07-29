https://ria.ru/20200729/1575136641.html
В Пензенской области еще более 30 человек вылечились от COVID-19
Врачи в Пензенской области в среду выписали более 30 пациентов после лечения коронавируса, общее число выздоровевших в регионе превысило 5,5 тысячи, сообщила... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:35
2020-07-29T23:35
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коронавирусы
пензенская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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