Белорусскому блогеру Тихановскому продлили срок содержания под стражей

МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее супругу – видеоблогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому – продлили срок содержания под стражей до 29 сентября.
Ранее срок содержания Тихановскому был продлен до 8 августа. Видеоблогер и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. За время нахождения в СИЗО видеоблогер несколько раз помещался в карцер. Правозащитники республики считают блогера политическим заключенным.
"Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи", - написала Тихановская на своей странице в Facebook.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Всего на этот пост претендуют сейчас пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.