Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по изображению, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины

Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

В сюжете телеканала были продемонстрированы нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных, на некоторых в качестве места рождения указана Украина и Украинская ССР, а также фотографии задержанных, кадры помещения их в автозак.

Также продемонстрирован экран телефона с перепиской в мессенджере с пользователем "группа 1", который дает указания "всем оставаться в гостинице, без разрешения или сопровождения старших группы – Моздок, Шаман – не выходить". Там также содержится информация о времени ужина, обеда, времени и месте переклички. В сюжете подчеркивается, что приезжие вели себя "четко и дисциплинированно".

Сотрудник группы "А" КГБ, голос которого изменен, а лицо скрыто под маской, заявил, что операция проводилась с учетом оперативной информации о наличии у задерживаемых "реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах".

"В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию для непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства подлежат (привлечению к) ответственности в соответствии с нормами законодательства Беларуси", - сказал он. Подчеркивается, что задержанными оказались члены ЧВК "Вагнер".