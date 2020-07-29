Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575136397.html
Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по изображению, некоторые из... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:49
задержание россиян под минском
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575136637_175:0:1501:746_1400x0_80_0_0_0c2d345f7c8a8d84c36ddb1811c94867.png
https://ria.ru/20200729/1575134104.html
https://ria.ru/20200729/1575131982.html
Они уже сказали что ехали по контракту охранной фирмы. Назвали страну, объект, фирму и т.д. Паспорта то зачем показывать? Очень, очень некрасиво себя колхозник ведет.
78
Так, а какое именно они совершили правонарушение на территории Беларуси? Вели себя спокойно, не пили, не курили, по казино не шлялись, девочек не водили в номера? С чего им шьют НАМЕРЕНИЕ чего-то там дестабилизировать??? А боевой опыт это не криминал.
58
61
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575136637_175:0:1501:746_1400x0_80_0_0_0c2d345f7c8a8d84c36ddb1811c94867.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575136637_341:0:1336:746_1400x0_80_0_0_ee13caa5ce78507a03531a8507e9ea54.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575136637_465:0:1211:746_1400x0_80_0_0_84eb411eee279178fd7ac22d7b59207d.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян

23:37 29.07.2020 (обновлено: 23:49 29.07.2020)
6921
МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по изображению, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
В сюжете телеканала были продемонстрированы нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных, на некоторых в качестве места рождения указана Украина и Украинская ССР, а также фотографии задержанных, кадры помещения их в автозак.
Также продемонстрирован экран телефона с перепиской в мессенджере с пользователем "группа 1", который дает указания "всем оставаться в гостинице, без разрешения или сопровождения старших группы – Моздок, Шаман – не выходить". Там также содержится информация о времени ужина, обеда, времени и месте переклички. В сюжете подчеркивается, что приезжие вели себя "четко и дисциплинированно".
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Вчера, 21:19
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Сотрудник группы "А" КГБ, голос которого изменен, а лицо скрыто под маской, заявил, что операция проводилась с учетом оперативной информации о наличии у задерживаемых "реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах".
"В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию для непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства подлежат (привлечению к) ответственности в соответствии с нормами законодательства Беларуси", - сказал он. Подчеркивается, что задержанными оказались члены ЧВК "Вагнер".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Вчера, 20:13
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
2628116428
Обсудить 61
Задержание россиян под МинскомАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они уже сказали что ехали по контракту охранной фирмы. Назвали страну, объект, фирму и т.д. Паспорта то зачем показывать? Очень, очень некрасиво себя колхозник ведет.
29 июля, 23:39
ВВлад
7110006
Так, а какое именно они совершили правонарушение на территории Беларуси? Вели себя спокойно, не пили, не курили, по казино не шлялись, девочек не водили в номера? С чего им шьют НАМЕРЕНИЕ чего-то там дестабилизировать??? А боевой опыт это не криминал.
29 июля, 23:50
Von Stirliz
5200024
Рекомендуем
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Акция протеста в Минске
Протесты в Минске инициировались из-за рубежа, заявили в МВД Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта "Миротворец"
День ВМФ в Севастополе
В Киеве ответили на возвращение ноты протеста из-за парада в Севастополе
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Автомобиль Прокуратуры России
Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В московском центре "Вороновское" лечатся 243 пациента с коронавирусом
09:17СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью
09:13ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
Лента новостейМолния