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Протесты в Минске инициировались из-за рубежа, заявили в МВД Белоруссии
Власти Белорусии заявили об управлении протестами
2020-07-29T23:20
президентская кампания в белоруссии
распространение нового коронавируса
валерий цепкало
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
президентская кампания в белоруссии, валерий цепкало, белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире

Протесты в Минске инициировались из-за рубежа, заявили в МВД Белоруссии

23:07 29.07.2020 (обновлено: 23:20 29.07.2020)
1997
© REUTERS / Vasily FedosenkoАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Власти Белорусии заявили об управлении протестами
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.
"Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать", - сказал Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1".
Первый замминистра констатировал, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал частью политических технологий, технологии "цветных революций", которая была изобретена еще в 1970-е годы.
"Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует", - сказал Казакевич.
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
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Он также обратил внимание, что администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка.
"С правовой точки зрения неважно, как ты призываешь к массовым беспорядкам: стоя на площади или устроившись в удобном кресле где-нибудь за границей или у себя на даче. Важно, что ты это делаешь", - сказал первый замминистра.
Казакевич также подчеркнул, что, если человек призывает к любому нарушению общественного порядка, белорусские правоохранители "достаточно эффективно его находят и пресекают подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации".
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Вечером 14 июля в различных городах Белоруссии прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК республики отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам: экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. При пресечении несанкционированных акций пострадали шесть милиционеров ОМОН, четверо были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовные дела. По данным правозащитников, в рамках этих уголовных дел задержаны более десяти человек.

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Светлана Тихановская
28 июля, 21:30
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1315221227
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Распространение нового коронавирусаПрезидентская кампания в БелоруссииВалерий ЦепкалоБелгазпромбанкВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Возможно. И вот новое задержание в тему: "Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси". Заметьте российский уроженец Гомеля ))
29 июля, 23:12
Ярослав Погодин
770012
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