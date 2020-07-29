Протесты в Минске инициировались из-за рубежа, заявили в МВД Белоруссии

МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Несанкционированные акции в Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

"Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать", - сказал Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1"

Первый замминистра констатировал, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал частью политических технологий, технологии "цветных революций", которая была изобретена еще в 1970-е годы.

"Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует", - сказал Казакевич.

Он также обратил внимание, что администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка.

"С правовой точки зрения неважно, как ты призываешь к массовым беспорядкам: стоя на площади или устроившись в удобном кресле где-нибудь за границей или у себя на даче. Важно, что ты это делаешь", - сказал первый замминистра.

Казакевич также подчеркнул, что, если человек призывает к любому нарушению общественного порядка, белорусские правоохранители "достаточно эффективно его находят и пресекают подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации".

Вечером 14 июля в различных городах Белоруссии прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК республики отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам: экс-главе " Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало . Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. При пресечении несанкционированных акций пострадали шесть милиционеров ОМОН , четверо были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовные дела. По данным правозащитников, в рамках этих уголовных дел задержаны более десяти человек.