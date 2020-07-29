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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки скончались 12 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T23:32
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:03 29.07.2020 (обновлено: 23:32 29.07.2020)
3699
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В столице за сутки скончались 12 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве — 4446 человек.
Днем ранее сообщалось о 13 скончавшихся.
По последним данным ВОЗ, в мире число выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 215 127, зарегистрировали 5274 летальных исхода.
Общее число заражений составляет 16 558 289, 656 093 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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