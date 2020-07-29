Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Журналисты аргентинской газеты Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ . Ролик опубликовало российское Минобороны

На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области , преодолевая водную преграду глубиной пять метров.

"Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало", — говорится в материале.

Как отмечается в статье, "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет".

Авторы материала указали, что с помощью "структурных изменений и новшеств последнего поколения" эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ "беспрецедентным смертельным оружием", сравнив его с подлодкой.

Как пояснили в Минобороны, боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.