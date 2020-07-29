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Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T03:06
центральный военный округ
аргентина
т-72б3
министерство обороны рф (минобороны рф)
оренбургская область
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575125811.html
https://ria.ru/20200727/1574999231.html
Если бы он по воздуху перелетел, было бы удивительно. Журналисты, наверное, только после учебы впервые увидели технику. Танки ещё 60 лет назад переползали реки. А у нас лет 46 назад были подводные разведчики на гусеничном ходу. Могли и вплавь и по дну.
75
У нас есть такие приборы... Но мы вам о них не расскажем!
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23
аргентина
оренбургская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный военный округ, аргентина, т-72б3, министерство обороны рф (минобороны рф), оренбургская область, безопасность, в мире

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

22:52 29.07.2020 (обновлено: 03:06 30.07.2020)
63765
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.
На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной пять метров.
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"Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало", — говорится в материале.
Как отмечается в статье, "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет".
Авторы материала указали, что с помощью "структурных изменений и новшеств последнего поколения" эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ "беспрецедентным смертельным оружием", сравнив его с подлодкой.
Как пояснили в Минобороны, боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Центральный военный округАргентинаТ-72Б3Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Оренбургская областьБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если бы он по воздуху перелетел, было бы удивительно. Журналисты, наверное, только после учебы впервые увидели технику. Танки ещё 60 лет назад переползали реки. А у нас лет 46 назад были подводные разведчики на гусеничном ходу. Могли и вплавь и по дну.
29 июля, 23:50
ВПВ П
6940002
У нас есть такие приборы... Но мы вам о них не расскажем!
29 июля, 23:05
Von Stirliz
3100001
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