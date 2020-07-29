Дегтярев рассказал, что подписал стопку документов высотой в метр

"Я когда зашел в этот кабинет, я фотографировал, показывал стол. Здесь метр бумаг был", - напомнил он.

Врио губернатора добавил, что пока не обсуждал с женой переезд семьи в Хабаровск, но не против приезда супруги и четырех сыновей. "Жена мне сказала, что как жена декабриста готова хоть завтра прилететь с детьми", - рассказал он.