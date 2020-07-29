Дегтярев рассказал, что подписал стопку документов высотой в метр

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что с момента приезда в регион занимался работой с документами, ему удалось разобрать стопку бумаг высотой в метр, и теперь его рабочий стол чистый.
Дегтярев был назначен врио губернатора региона 20 июля, после приезда в Хабаровск он рассказал, что на его рабочем столе скопилась стопка документов высотой в метр.
"Один метр высотой постановлений, писем, согласований. Даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать. То есть человек сюда не едет, а командующий его представляет, потому что десять дней кабинет пустой, и никто не ставит подпись. Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал, стол чистый", - рассказал Дегтярев в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову.
"Я когда зашел в этот кабинет, я фотографировал, показывал стол. Здесь метр бумаг был", - напомнил он.
Дегтярев отметил, что считает своей главной задачей контроль расходования крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра. "Денег очень много, очень много денег вне поля зрения государства, собираемость по налогам низковата. И Москва и раньше, при прежнем губернаторе, и при Сергее Ивановиче Фургале много давала, и при Дегтяреве будет давать. Наша задача - их контролировать, расходование", - сказал он.
Врио губернатора добавил, что пока не обсуждал с женой переезд семьи в Хабаровск, но не против приезда супруги и четырех сыновей. "Жена мне сказала, что как жена декабриста готова хоть завтра прилететь с детьми", - рассказал он.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.