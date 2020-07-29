Дегтярев заявил о грузинских провокаторах на митингах в Хабаровске

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.
Ранее политик говорил, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.
"Я сказал одну вещь — что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. <...> Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", — сказал Дегтярев.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.