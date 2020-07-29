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Дегтярев заявил о грузинских провокаторах на митингах в Хабаровске
В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T02:49
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
хабаровск
грузия
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хабаровск
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, хабаровск, грузия, происшествия

Дегтярев заявил о грузинских провокаторах на митингах в Хабаровске

22:37 29.07.2020 (обновлено: 02:49 30.07.2020)
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© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.
Ранее политик говорил, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.
"Я сказал одну вещь — что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. <...> Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", — сказал Дегтярев.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Вчера, 22:33
Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинХабаровскГрузияПроисшествия
Популярные комментарии
Провокаторов-в кутузку!
29 июля, 23:09
VKVasya Karaedov
58310411
Это он про себя ?
30 июля, 00:05
freizdorf
27700239
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