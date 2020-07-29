https://ria.ru/20200729/1575135724.html
Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что за секунду решил принять предложение президента РФ Владимира Путина занять эту должность. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:33
2020-07-29T22:36
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
хабаровский край
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https://ria.ru/20200729/1575113117.html
3
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, хабаровский край, происшествия