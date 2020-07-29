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Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что за секунду решил принять предложение президента РФ Владимира Путина занять эту должность. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:36
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
хабаровский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край

22:33 29.07.2020 (обновлено: 22:36 29.07.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что за секунду решил принять предложение президента РФ Владимира Путина занять эту должность.
"За секунду решился, когда президент предложил", - сказал Дегтярев в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову.
"Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие", - пояснил он.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Вчера, 15:21
Дегтярев впервые принял участие в совещании Путина в новой должности
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваХабаровский крайПроисшествия
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