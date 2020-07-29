Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575135520.html
Иракские силовики задержали семью террористов, проникших из Сирии
Иракские службы безопасности задержали на севере страны группу проникших из Сирии террористов, все задержанные - члены одной семьи, сообщило в среду... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:23
аль-хашд аш-шааби
найнава (мухафаза)
анбар (мухафаза)
ирак
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:109:2860:1718_1400x0_80_0_0_0eca1c9ee072e92d544f9317bbfef564.jpg
https://ria.ru/20200726/1574949553.html
https://ria.ru/20200729/1575096405.html
найнава (мухафаза)
анбар (мухафаза)
ирак
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:109:2860:1718_1400x0_80_0_0_0eca1c9ee072e92d544f9317bbfef564.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8946f57e6b0604249806f8dd24f98fd8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_339:0:2387:2048_1400x0_80_0_0_df514e3d96836f6590455f16df0f3cc3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аль-хашд аш-шааби, найнава (мухафаза), анбар (мухафаза), ирак, сирия, в мире

Иракские силовики задержали семью террористов, проникших из Сирии

22:23 29.07.2020
1687
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАИР, 29 июл - РИА Новости. Иракские службы безопасности задержали на севере страны группу проникших из Сирии террористов, все задержанные - члены одной семьи, сообщило в среду министерство обороны Ирака.
Операция по задержанию проведена в провинции Найнава. "В ходе операции по розыску на основании точных разведданных силы 71-й пехотной бригады... и подразделения военной разведки задержали террористов, являющихся членами одной семьи и проникших в Ирак через сирийскую границу", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении минобороны.
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
26 июля, 19:54
В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары
Согласно данным иракской стороны, глава семьи находится в настоящий момент в крупнейшем лагере беженцев эль-Холь в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии - территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF). Он и четверо его братьев объявлены в розыск в Ираке по обвинению в террористической деятельности, уточняется в заявлении.
За минувшие сутки это уже вторая попытка боевиков перейти иракско-сирийскую границу. Во вторник иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" сообщило, что члены террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) пытались проникнуть на территорию провинции Анбар в районе Акашат. Силы ополчения открыли огонь по автомобилю боевиков, вынудив их отступить к сирийской границе.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Вчера, 12:10Война в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
811010
Обсудить 0
Аль-Хашд аш-ШаабиНайнава (мухафаза)Анбар (мухафаза)ИракСирияВ мире
Рекомендуем
Ливия
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо
Глава ФРС Джером Пауэлл
Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США неопределенными
День ВМФ в Севастополе
В Киеве ответили на возвращение ноты протеста из-за парада в Севастополе
Вид на город Алеппо
В Алеппо восстанавливают один из разрушенных во время войны кварталов
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев заявил о грузинских провокаторах на митингах в Хабаровске
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом пообещал новые санкции против Сирии
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал, что подписал стопку документов высотой в метр
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Германия приняла к сведению решение США о выводе 12 тысяч военных
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США сенаторы предложили отказывать в визах обвиненным в шпионаже лицам
Акция протеста в Минске
Протесты в Минске инициировались из-за рубежа, заявили в МВД Белоруссии
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Тестирование на коронавирус
Украинец в третий раз заболел COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В московском центре "Вороновское" лечатся 243 пациента с коронавирусом
09:17СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью
09:13ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
Лента новостейМолния