Иракские силовики задержали семью террористов, проникших из Сирии

Операция по задержанию проведена в провинции Найнава. "В ходе операции по розыску на основании точных разведданных силы 71-й пехотной бригады... и подразделения военной разведки задержали террористов, являющихся членами одной семьи и проникших в Ирак через сирийскую границу", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении минобороны.
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Согласно данным иракской стороны, глава семьи находится в настоящий момент в крупнейшем лагере беженцев эль-Холь в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии - территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF). Он и четверо его братьев объявлены в розыск в Ираке по обвинению в террористической деятельности, уточняется в заявлении.
За минувшие сутки это уже вторая попытка боевиков перейти иракско-сирийскую границу. Во вторник иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" сообщило, что члены террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) пытались проникнуть на территорию провинции Анбар в районе Акашат. Силы ополчения открыли огонь по автомобилю боевиков, вынудив их отступить к сирийской границе.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России