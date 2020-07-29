https://ria.ru/20200729/1575135484.html
Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США неопределенными
Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федеральной резервной системы (ФРС) на неопределённый срок, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:22
2020-07-29T22:26
джером пауэлл
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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джером пауэлл, сша, экономика
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости.
Экономике США
потребуется поддержка конгресса и Федеральной резервной системы (ФРС
) на неопределённый срок, заявил глава ФРС Джером Пауэлл
.
"Путь вперед будет также зависеть от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях власти, с целью поддержки восстановления (экономики) на такое время, какое потребуется", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.
По его словам, до сих пор непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста - это будет зависеть от ситуации с коронавирусом
.
"Полное восстановление экономики маловероятно, пока люди не будут уверены, что они могут безопасно заниматься широким кругом деятельности", - сказал Пауэлл.
"Мы намерены использовать весь спектр средств в нашем распоряжении, чтобы поддержать экономику", - уточнил глава ФРС.
Он подтвердил, что выступает за дальнейшую поддержку налогоплательщиков, но подчеркнул, что этим в первую очередь занимается конгресс. ФРС со своей стороны обеспечивает ликвидность рынков, установила рекордно низкую ставку и ввела масштабные программы кредитования бизнеса, вплоть до гарантий по корпоративному долгу.
США лидируют в мире по количеству случаев коронавируса (более 4,3 миллиона) и по количеству смертей (около 150 тысяч). Конгресс обсуждает новый пакет поддержки экономики объемом не менее 1 триллиона долларов вдобавок к уже потраченным на эти цели примерно 3 триллионам долларов.