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Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США неопределенными
Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федеральной резервной системы (ФРС) на неопределённый срок, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:26
джером пауэлл
сша
экономика
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РИА Новости
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353
60
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60
джером пауэлл, сша, экономика

Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США неопределенными

22:22 29.07.2020 (обновлено: 22:26 29.07.2020)
779
© AP Photo / Patrick SemanskyГлава ФРС Джером Пауэлл
Глава ФРС Джером Пауэлл
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федеральной резервной системы (ФРС) на неопределённый срок, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
"Путь вперед будет также зависеть от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях власти, с целью поддержки восстановления (экономики) на такое время, какое потребуется", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.
По его словам, до сих пор непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста - это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
"Полное восстановление экономики маловероятно, пока люди не будут уверены, что они могут безопасно заниматься широким кругом деятельности", - сказал Пауэлл.
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"Мы намерены использовать весь спектр средств в нашем распоряжении, чтобы поддержать экономику", - уточнил глава ФРС.
Он подтвердил, что выступает за дальнейшую поддержку налогоплательщиков, но подчеркнул, что этим в первую очередь занимается конгресс. ФРС со своей стороны обеспечивает ликвидность рынков, установила рекордно низкую ставку и ввела масштабные программы кредитования бизнеса, вплоть до гарантий по корпоративному долгу.
США лидируют в мире по количеству случаев коронавируса (более 4,3 миллиона) и по количеству смертей (около 150 тысяч). Конгресс обсуждает новый пакет поддержки экономики объемом не менее 1 триллиона долларов вдобавок к уже потраченным на эти цели примерно 3 триллионам долларов.
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