Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США неопределенными

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экономике Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федеральной резервной системы ( ФРС ) на неопределённый срок, заявил глава ФРС Джером Пауэлл

"Путь вперед будет также зависеть от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях власти, с целью поддержки восстановления (экономики) на такое время, какое потребуется", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.

По его словам, до сих пор непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста - это будет зависеть от ситуации с коронавирусом

"Полное восстановление экономики маловероятно, пока люди не будут уверены, что они могут безопасно заниматься широким кругом деятельности", - сказал Пауэлл.

"Мы намерены использовать весь спектр средств в нашем распоряжении, чтобы поддержать экономику", - уточнил глава ФРС.

Он подтвердил, что выступает за дальнейшую поддержку налогоплательщиков, но подчеркнул, что этим в первую очередь занимается конгресс. ФРС со своей стороны обеспечивает ликвидность рынков, установила рекордно низкую ставку и ввела масштабные программы кредитования бизнеса, вплоть до гарантий по корпоративному долгу.