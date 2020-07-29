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В Киеве ответили на возвращение ноты протеста из-за парада в Севастополе
В министерстве иностранных дел Украины заявили, что "не удивлены" возвращением МИД России ноты протеста из-за парада в Севастополе. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T04:45
черное море
мид украины
владимир путин
республика крым
севастополь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
черное море, мид украины, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире

В Киеве ответили на возвращение ноты протеста из-за парада в Севастополе

22:14 29.07.2020 (обновлено: 04:45 30.07.2020)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкДень ВМФ в Севастополе
День ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины заявили, что "не удивлены" возвращением МИД России ноты протеста из-за парада в Севастополе.
Ранее министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста российскому посольству из-за военно-морского парада, состоявшегося 26 июля в Черном море. В российском МИД подтвердили получение ноты Киева в связи с парадом ВМФ в Черном море, указав, что ее вернули украинской стороне без рассмотрения.
В МИД России указали, что "Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", и отметили, что Киеву следует "избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации".
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"Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 года во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России", - цитирует сообщение украинского внешнеполитического ведомства агентство "Укринформ".
В МИД Украины заявили, что "Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Черное мореМИД УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
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