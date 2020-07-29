https://ria.ru/20200729/1575135388.html
Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.
2020-07-29T22:13
2020-07-29T22:13
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пермь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.
2020-07-29T22:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, благоустройство, пермь, видео, общество
Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.
2020-07-29T22:13
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PT1M41S
Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.