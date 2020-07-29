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Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.
2020-07-29T22:13
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пермь
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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видео, благоустройство, пермь, видео, общество
Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.
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Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер

22:13 29.07.2020
130
80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.
8010002
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Пермь
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