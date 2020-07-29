Еще повоюем: 80-летний пенсионер своими руками обустроил городской сквер

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80-летний пенсионер из Перми уже два десятка лет ухаживает за сквером, который разбил на месте городского пустыря. Сначала это была детская площадка, потом энтузиаст посадил деревья и цветы, построил дорожки. Жители отстояли сквер, когда власти хотели отдать землю под парковку. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан.