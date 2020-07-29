Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, гвардии подполковник Владимир Марандидов.
"Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Мелладжа, Хаззарин в провинции Идлиб, Бала в провинции Алеппо со стороны позиций (запрещенной в России - ред.) организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Марандидов сообщил, российская военная полиция провела патрулирование в провинции Дэйр-Эз-Зор по маршруту от Хатла до Эт-Табия и обратно.
"Подразделениями российской военной полиции продолжается сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер, организованное с 25 мая 2020 года российским Центром по примирению враждующих сторон во взаимодействии с местными администрациями в сирийских провинциях Ракка и Хасеке", - добавил Марандидов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России
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