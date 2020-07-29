Число заболевших COVID-19 в мире превысило 16,5 миллиона

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 16,5 миллиона, за все время скончались более 656 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 215 127 случаев заражения коронавирусом, умерли 5274 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 16 558 289, число летальных исходов - 656 093.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 840 524 и Европе - 3 283 277.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.