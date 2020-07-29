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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 16,5 миллиона
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 16,5 миллиона, за все время скончались более 656 РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:06
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 16,5 миллиона

22:05 29.07.2020 (обновлено: 22:06 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 16,5 миллиона, за все время скончались более 656 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 215 127 случаев заражения коронавирусом, умерли 5274 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 16 558 289, число летальных исходов - 656 093.
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Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 840 524 и Европе - 3 283 277.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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