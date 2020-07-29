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Германия приняла к сведению решение США о выводе 12 тысяч военных
Правительство ФРГ приняло к сведению решение США о выводе 12 тысяч военнослужащих, будет координировать эту работу с пострадавшими федеральными землями... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минобороны германии, мид германии, нато, германия, сша, в мире

Германия приняла к сведению решение США о выводе 12 тысяч военных

22:05 29.07.2020
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© AP Photo / Ingo WagnerРазгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
© AP Photo / Ingo Wagner
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению решение США о выводе 12 тысяч военнослужащих, будет координировать эту работу с пострадавшими федеральными землями Германии, правительством США и в рамках НАТО.
Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой правительства Германии совместном заявлении, представленном МИД ФРГ, Минобороны ФРГ, германским бундестагом и премьер-министрами федеральных земель Германии.
"Согласно представленной информации правительство США планирует сократить постоянно присутствующий в Германии воинский континент до максимально 25 тысяч человек... Федеральное правительство принимает это решение к сведению и будет тесно координировать свою деятельность с пострадавшими федеральными землями, правительством США и в рамках НАТО в целях дальнейшей реализации (решения)", - говорится в заявлении.
В заявлении указано, что "планирование США не является окончательным и может быть подвержено изменениям", ряд мероприятий по выводу войск "могут быть произведены в краткосрочной перспективе", однако "большая часть нуждается в длительном сроке реализации".
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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