Германия приняла к сведению решение США о выводе 12 тысяч военных

Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой правительства Германии совместном заявлении, представленном МИД ФРГ, Минобороны ФРГ, германским бундестагом и премьер-министрами федеральных земель Германии.
"Согласно представленной информации правительство США планирует сократить постоянно присутствующий в Германии воинский континент до максимально 25 тысяч человек... Федеральное правительство принимает это решение к сведению и будет тесно координировать свою деятельность с пострадавшими федеральными землями, правительством США и в рамках НАТО в целях дальнейшей реализации (решения)", - говорится в заявлении.
В заявлении указано, что "планирование США не является окончательным и может быть подвержено изменениям", ряд мероприятий по выводу войск "могут быть произведены в краткосрочной перспективе", однако "большая часть нуждается в длительном сроке реализации".