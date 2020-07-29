Германия приняла к сведению решение США о выводе 12 тысяч военных

"Согласно представленной информации правительство США планирует сократить постоянно присутствующий в Германии воинский континент до максимально 25 тысяч человек... Федеральное правительство принимает это решение к сведению и будет тесно координировать свою деятельность с пострадавшими федеральными землями, правительством США и в рамках НАТО в целях дальнейшей реализации (решения)", - говорится в заявлении.