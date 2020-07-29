В Катаре заявили о необходимости массового тестирования на COVID-19

ДОХА, 29 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Тестирование на COVID-19 необходимо проводить выборочно в массовом порядке для раннего выявления инфицированных Тестирование на COVID-19 необходимо проводить выборочно в массовом порядке для раннего выявления инфицированных коронавирусом , предупреждения летальных исходов и распространения болезни, заявил РИА Новости профессор факультета здравоохранения и наук о жизни университета Хамада бен Халифы при Катарском фонде по поддержке образования и науки Диндиал Рамотар.

"Массовое тестирование необходимо продолжать, и проводить его на основе случайной выборки для раннего выявления случаев заболевания коронавирусом, что помогает сократить количество летальных исходов и бороться с распространением заболевания", - отметил Рамотар.

Он подверг сомнению данные о том, что около 20% тестов на коронавирус показывают ложноотрицательные результаты.

"Нет никаких доказательств того, что результаты до 20% тестов ложноотрицательные, но даже если это так, то лучше повторно сделать тесты, используя другие методы", - отметил Рамотар.

Профессор считает, что властям Катара , который долгое время с начала пандемии занимал одно из первых мест в арабском мире по приросту больными коронавирусом, удалось добиться значительного снижения числа случаев заражения благодаря строгому выполнению мер по ограничению распространения вируса, которые включают в себя ношение медицинских масок, соблюдение дистанций между людьми и измерение температуры.

Согласно данным Оксфордского университета , маленькие соседние аравийские монархии Катар и Бахрейн имеют один из самых высоких в мире показателей подтвержденной коронавирусной инфекции на душу населения, что, в частности, является результатом всестороннего тестирования.

Бахрейн и Катар смогли протестировать большую часть маленького населения этих стран, что позволило им обнаружить намного больше инфицированных, чем другим странам с более ограниченным тестированием. Так, в Катаре выявлено 37,4 случаев заболевания коронавирусом на 100 000 человек. При этом исследование в Катаре показало, что почти 60% человек с положительным результатом теста на коронавирус почти или вообще не имели симптомов, что ставит под сомнение полезность массовых проверок температуры в общественных местах. Правительство Бахрейна обнародовало еще более высокий показатель бессимптомных носителей коронавируса - 68%.

По данным минздрава Катара на среду, за последние сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось на 273 человека, общее число случаев заболевания с начала пандемии превысило 110 тысяч. За это время специалисты в Катаре протестировали более 487 тысяч человек. В настоящее время коронавирусом в активной стадии в стране болеют 3 135 человек. При этом 106 849 человек полностью излечились. От осложнений на настоящий момент скончались 169 человек, это один из самых низких в мире показателей летальности от последствий коронавируса.