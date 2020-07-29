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Распространение нового коронавируса
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В Катаре заявили о необходимости массового тестирования на COVID-19
Тестирование на COVID-19 необходимо проводить выборочно в массовом порядке для раннего выявления инфицированных коронавирусом, предупреждения летальных исходов... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, катар, в мире

В Катаре заявили о необходимости массового тестирования на COVID-19

21:59 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОХА, 29 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Тестирование на COVID-19 необходимо проводить выборочно в массовом порядке для раннего выявления инфицированных коронавирусом, предупреждения летальных исходов и распространения болезни, заявил РИА Новости профессор факультета здравоохранения и наук о жизни университета Хамада бен Халифы при Катарском фонде по поддержке образования и науки Диндиал Рамотар.
"Массовое тестирование необходимо продолжать, и проводить его на основе случайной выборки для раннего выявления случаев заболевания коронавирусом, что помогает сократить количество летальных исходов и бороться с распространением заболевания", - отметил Рамотар.
Он подверг сомнению данные о том, что около 20% тестов на коронавирус показывают ложноотрицательные результаты.
"Нет никаких доказательств того, что результаты до 20% тестов ложноотрицательные, но даже если это так, то лучше повторно сделать тесты, используя другие методы", - отметил Рамотар.
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Профессор считает, что властям Катара, который долгое время с начала пандемии занимал одно из первых мест в арабском мире по приросту больными коронавирусом, удалось добиться значительного снижения числа случаев заражения благодаря строгому выполнению мер по ограничению распространения вируса, которые включают в себя ношение медицинских масок, соблюдение дистанций между людьми и измерение температуры.
Согласно данным Оксфордского университета, маленькие соседние аравийские монархии Катар и Бахрейн имеют один из самых высоких в мире показателей подтвержденной коронавирусной инфекции на душу населения, что, в частности, является результатом всестороннего тестирования.
Бахрейн и Катар смогли протестировать большую часть маленького населения этих стран, что позволило им обнаружить намного больше инфицированных, чем другим странам с более ограниченным тестированием. Так, в Катаре выявлено 37,4 случаев заболевания коронавирусом на 100 000 человек. При этом исследование в Катаре показало, что почти 60% человек с положительным результатом теста на коронавирус почти или вообще не имели симптомов, что ставит под сомнение полезность массовых проверок температуры в общественных местах. Правительство Бахрейна обнародовало еще более высокий показатель бессимптомных носителей коронавируса - 68%.
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По данным минздрава Катара на среду, за последние сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось на 273 человека, общее число случаев заболевания с начала пандемии превысило 110 тысяч. За это время специалисты в Катаре протестировали более 487 тысяч человек. В настоящее время коронавирусом в активной стадии в стране болеют 3 135 человек. При этом 106 849 человек полностью излечились. От осложнений на настоящий момент скончались 169 человек, это один из самых низких в мире показателей летальности от последствий коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКатарВ мире
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