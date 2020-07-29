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В Абхазии за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии за сутки, сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:56
2020-07-29T21:56
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
абхазия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, абхазия, в мире