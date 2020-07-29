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В Абхазии за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии за сутки, сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:56
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, абхазия, в мире

В Абхазии за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом

21:56 29.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
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СУХУМ, 29 июл - РИА Новости. Восемь заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии за сутки, сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у восьми человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.
Сейчас 11 пациентов с коронавирусом находятся в гудаутской больнице, 20 человек – дома на самоизоляции.
Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 63, выздоровевших - 37. Двое скончались. Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры до 4 августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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