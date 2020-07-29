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Религия и мировоззрение
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Умерла настоятельница монастыря в Нижегородской области
Настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря Антония (Миронова), у которой ранее выявили коронавирус, скончалась, сообщила пресс-служба Нижегородской РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:24
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353
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Умерла настоятельница монастыря в Нижегородской области

21:34 29.07.2020 (обновлено: 22:24 29.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКресты на куполах храма
Кресты на куполах храма
© РИА Новости / Александр Паниотов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря Антония (Миронова), у которой ранее выявили коронавирус, скончалась, сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.
Игумения "29 июля отошла ко Господу <...> после продолжительной болезни", добавили в епархии.
Отмечается, что более 15 лет игумения Антония отдала возрождению обители, сначала в должности старшей сестры, затем настоятельницы.
"Трудами матушки восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса. Матушка взяла в опеку детей, которые остались без родительского попечения. <…> В 2010 году, когда огнем были уничтожены окрестные села, матушка Антония организовала сбор вещей для людей, потерявших жилье, в монастыре кормили огнеборцев, которые защищали город и монастырь от надвигающейся угрозы", — говорится в сообщении.
Выксунский Иверский женский монастырь закрыли для посещения прихожанами 4 июля после выявления у настоятельницы коронавирусной инфекции. Все помещения монастыря продезинфицировали, контактных лиц изолировали, насельниц поместили под наблюдение врачей.
По данным на 29 июля, в Нижегородской области зафиксировали 23 489 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 674 человека, скончались 377 больных COVID-19.
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