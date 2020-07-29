Умерла настоятельница монастыря в Нижегородской области

"Трудами матушки восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса. Матушка взяла в опеку детей, которые остались без родительского попечения. <…> В 2010 году, когда огнем были уничтожены окрестные села, матушка Антония организовала сбор вещей для людей, потерявших жилье, в монастыре кормили огнеборцев, которые защищали город и монастырь от надвигающейся угрозы", — говорится в сообщении.