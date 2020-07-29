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Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта "Миротворец"
Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщается на странице сайта в Facebook. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:29
задержание россиян под минском
валерий вакульчик
минск
белоруссия
в мире
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минск
белоруссия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114490_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_6caa0f73e499198d30874931f28f117c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
задержание россиян под минском, валерий вакульчик, минск, белоруссия, в мире

Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта "Миротворец"

21:29 29.07.2020
3250
© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщается на странице сайта в Facebook.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании "Вагнер".
В сообщении "Миротворца" говорится, что на момент задержания 24 россиянина уже были в базе сайта, ещё девятерых добавили после.
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Задержание россиян под МинскомВалерий ВакульчикМинскБелоруссияВ мире
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