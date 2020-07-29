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Минск разъяснил меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии создаст "заслон противоправной деятельности" в рамках задачи по усилению оперативного прикрытия государственной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:26
задержание россиян под минском
андрей равков
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575134130.html
А если мы создадим такой же заслон, то батька очень сильно станет топорщить усы? Ну а что - для их же спокойствия, чтобы разные мифические "200 боевиков" не ходили туда-сюда.
21
Была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Задержали 32 спокойных и законопослушных гражданина РФ, и во всём этом нет ни логики, ни основ арифметики. И кто теперь поедет транзитом через Минск?
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
задержание россиян под минском, андрей равков, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Минск разъяснил меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией

21:26 29.07.2020
3680
© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в фотобанкТаможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии
© РИА Новости / Юрий Пирогов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии создаст "заслон противоправной деятельности" в рамках задачи по усилению оперативного прикрытия государственной границы, в том числе с РФ, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Антон Бычковский.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков по итогам совещания у главы государства страны сообщил, что погранкомитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с РФ "в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе". По его словам, "эти силы будут существенно усилены".
"Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны… Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент", - сказал Бычковский РИА Новости.
Отвечая на вопрос, означает ли это закрытие границы с Россией, он подчеркнул, что это можно трактовать как создание "заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси".
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
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Задержание россиян под МинскомАндрей РавковМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А если мы создадим такой же заслон, то батька очень сильно станет топорщить усы? Ну а что - для их же спокойствия, чтобы разные мифические "200 боевиков" не ходили туда-сюда.
29 июля, 21:33
Mar Nightmare
1520004
Была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Задержали 32 спокойных и законопослушных гражданина РФ, и во всём этом нет ни логики, ни основ арифметики. И кто теперь поедет транзитом через Минск?
29 июля, 21:31
iivanaivazovscky
1610003
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