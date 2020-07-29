Минск разъяснил меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии создаст "заслон противоправной деятельности" в рамках задачи по усилению оперативного прикрытия государственной границы, в том числе с РФ, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков по итогам совещания у главы государства страны сообщил, что погранкомитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с РФ "в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе". По его словам, "эти силы будут существенно усилены".

"Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны… Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент", - сказал Бычковский РИА Новости.

Отвечая на вопрос, означает ли это закрытие границы с Россией, он подчеркнул, что это можно трактовать как создание "заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси".