Глава санэпидемнадзора Узбекистана заразился коронавирусом

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составило 22 169, скончались 127 пациентов, 12 265 выздоровели, на лечении находятся 9 777 человек.

"Результаты тестов показали, что Нурмат Сатиниязович инфицирован COVID-19", - сказал представитель госинспекции. По его словам, болезнь у Отабекова в настоящий момент проходит в легкой форме.

Карантин в Узбекистане продлен до 15 августа. При этом его условия начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.