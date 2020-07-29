Глава санэпидемнадзора Узбекистана заразился коронавирусом

ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Начальник госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора при кабмине Узбекистана Нурмат Отабеков заразился коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составило 22 169, скончались 127 пациентов, 12 265 выздоровели, на лечении находятся 9 777 человек.
"Результаты тестов показали, что Нурмат Сатиниязович инфицирован COVID-19", - сказал представитель госинспекции. По его словам, болезнь у Отабекова в настоящий момент проходит в легкой форме.
Отабеков 27 июля принял участие в традиционном онлайн-брифинге о ситуации с распространением коронавируса в Узбекистане, напомнили в ведомстве.
В среду утром пресс-служба министерства здравоохранения страны сообщила, что 28 июля заместитель министра финансов Узбекистана Ёркин Турсунов скончался в Ташкенте от осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее минздрав сообщал, что председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов и хоким (глава администрации) Сурхандарьинской области Тура Боболов заразились COVID-19. В настоящий момент они находятся в больнице.
Карантин в Узбекистане продлен до 15 августа. При этом его условия начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>